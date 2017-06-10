أخبار عاجلة

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين -
«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس -
إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية -
رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا» -
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة -
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الزراعة تصدر توجيهات للمزارعين للحفاظ على أشجار "العنب والمانجو"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الزراعة تصدر توجيهات للمزارعين للحفاظ على أشجار "العنب والمانجو"

01:45 م السبت 10 يونيو 2017

أشجار العنب والمانجو

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، والإدارة المركزية للبساتين، نشرة بالتوصيات الفنية عن شهر يونيو الجاري، لتوجيه المزارعين في تعاملهم مع أشجار الفواكه بمختلف أنواعها ومواجهة الإصابات والأمراض والحشرات وجمع محاصيلها، والطرق الصحيحة في التعامل مع الأمراض التي تصيبها.

وأكدت التوصيات الفنية الخاصة بأشجار الموالح، الاهتمام بالري، للحفاظ على العقد، وتجنب الري خلال الظهيرة عند اشتداد الحرارة، ومتابعة الإصابة بالمن والتربس ودودة القطن ومكافحتها حسب برنامج المكافحة، ومقاومة الحشائش باليد أو التقليع أو باستخدام المبيد المناسب، فضلاً عن خف ثمار اليوسفي للأشجار الغزيرة لتنظيم عملية الإثمار للحد من التأثير الضار لظاهرة تبادل الحمل، لافتة إلى أن الخف اليدوي أفضل من الكيماوي.

وأشار تقرير التوصيات الخاص بالعنب إلى ضرورة استمرار جمع أصناف العب المبكرة، والرش ضد البياض الدقيقي مع مراعاة وقف الرش قبل عملية الجمع بـ 21 يوما والرش الوقائي لمرض البياض الزغبي بالمبيدات الموصي بها، ومتابعة الإصابة بدودة ثمار العنب ومكافحتها، بالإضافة إلى متابعة أية إصابة بالأكاروسات والجاسيد والتربس ومقاومتها تبعا لبرنامج المكافحة.

وفيما يخص التعامل مع فاكهة "المانجو"، أكدت التوصيات ضرورة الاهتمام بالري وجعله على فترات متقاربة لارتفاع درجات الحرارة، وكذلك يكون الري في الصباح الباكر أو المساء، لافتة إلى أن الشجرة المثمرة تحتاج في هذه الفترة ما بين 60 إلى 80 لتر ماء كل يوم، ويتم إضافة الدفعة الثالثة من الأسمدة الأزوتية والدفعة الثانية من البوتاسية في حال عدم اضافتها، وذلك حسب عمر الأشجار وطريقة الري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • «الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لأشجار النخيل خلال يونيو

    «الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لأشجار النخيل خلال يونيو

    أخبار
  • سببان وراء حضور 9 محافظين فقط في مؤتمر السيسي

    سببان وراء حضور 9 محافظين فقط في مؤتمر

    أخبار

  • "مصراوي" ينفرد بنشر نص تقرير الزراعة النهائي لأراضي الدولة المستردة

    أخبار
  • الزراعة: لم نتخذ إجراءات تجاه الشركات القطرية العاملة في الاستثمار الزراعي

    الزراعة: لم نتخذ إجراءات تجاه الشركات القطرية العاملة في الاستثمار

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور.. نجوم الفن في عزاء والدة لؤي وائل عبدالله

    بالصور.. نجوم الفن في عزاء والدة لؤي وائل عبداللهفنون

  • تعليق الدكتور أحمد كريمة على تبرع محمد رمضان لأعمال الخير في العلن

    تعليق الدكتور أحمد كريمة على تبرع محمد رمضان لأعمال الخير في العلنفنون

  • خريطة أسعار السيارات موديلات 2017 في سوق تخفيضات شهر رمضان

    خريطة السيارات موديلات 2017 في سوق تخفيضات شهر رمضانسيارات

  • حال تسليم قطر قيادات الإخوان الهاربين.. هل تنفذ الأحكام الصادرة ضدهم ؟

    حال تسليم قطر قيادات الإخوان الهاربين.. هل تنفذ الأحكام الصادرة ضدهم ؟أخبار

  • كم عدد الركعات التي أتمها إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة؟

    كم عدد الركعات التي أتمها إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة؟إسلاميات

  • سر العلامة الموجودة على سير الكاتينة.. وما هو عمره الافتراضي؟

    سر العلامة الموجودة على سير الكاتينة.. وما هو عمره الافتراضي؟سيارات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب وزير الزراعة توضح سبب ارتفاع أسعار البيض.. وتؤكد: 4 إجراءات لمحاربة الغلاء​

نائب وزير الزراعة توضح سبب ارتفاع أسعار البيض.. وتؤكد: 4 إجراءات لمحاربة الغلاء​

فيديو وصور| اختفاء موائد الرحمن من شوارع الفيوم.. والأسعار والانتخابات السبب

فيديو وصور| اختفاء موائد الرحمن من شوارع الفيوم.. والأسعار والانتخابات السبب

أسعار شقق الإسكان الإجتماعي بالدولار للمصريين في الخارج

أسعار شقق الإسكان الإجتماعي بالدولار للمصريين في الخارج

قرار جمهوري هام وعاجل من السيسي.. ونشره بالجريدة الرسمية للدولة

قرار جمهوري هام وعاجل من السيسي.. ونشره بالجريدة الرسمية للدولة