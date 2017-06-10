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ظهير باريس سان جيرمان على رادار توتنهام

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ظهير باريس سان جيرمان على رادار توتنهام ظهير باريس سان جيرمان على رادار توتنهام

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يسعى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتنيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لضم الإيفواري سيرجي أورير، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته «سكاي سبورتس» البريطانية اليوم السبت، أن توتنهام هوتسبير، يسعى لضم سيرجي أورير، ليكون بديلآ للإنجليزي كايل ووكر، الظهير الأيمن للسبيرز، الذي يعد هدفًا لمانشستر سيتي خلال الميركاتو الجاري.

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وكان الدولي العاجي صاحب الـ24 عامًا، هدفًا لأرسنال في الموسم الماضي، كما أنه يعد محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة خلال فترة الصيفية الحالية، أبرزهم مانشستر يونايتد وبرشلونة الإسباني.

الجدير بالذكر أن سيرجي أورير، الذي شارك مع منتخب بلاده في 39 مباراة دولية، انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2015، قادمًا من تولوز الفرنسي، مقابل 7 مليون جنيه استرليني.

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