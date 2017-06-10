ديلي ألي لا يرغب في تغيير شخصيته العدوانية

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أكد متوسط ميدان توتنهام ديلي ألي على تعلمه كثيرًا من الأخطاء التي ارتكبها في السابق، حيث سبق وأن تعرض اللاعب الإنجليزي للعديد من الإنتقادات الحادة بسبب سلوكه داخل الملعب وذلك في حواره مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعرض اللاعب الإنجليزي للإيقاف لمدة 3 مباريات في نهاية موسم 2015- 2016 بسبب هجومه على لاعب وست بروميتش كلاوديو ياكوب إلى جانب تعرضه لموجة من الإنتقادات الحادة إثر تدخله العنيف على لاعب جينت بريشت ديجاجيري وتعرضه للطرد هذا الموسم في الدوري الأوروبي.

وأوضح ألي بأنه يدرك جيدا بأنه تخطى الخطوط الحمراء في تلك الواقعتين، إلا أنه يرى أن روحه القتالية في الملعب هي السبب الرئيسي وراء ما حدث.

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وأوضح ألي بأنه لا يرغب في تغيير شخصيته، معترفا بأنه تعلم من أخطاءه السابقة خاصة أنه لم تكن لديه أي نية لإيذاء أي لاعب من قبل وخرج واعتذر بعد كل واقعة.

وأكد ألي على أنه لو لم يكن قد ارتكب تلك الأخطاء في تلك المرحلة العمرية، ربما لم يكن ليحقق ما حققه الأن، حيث يرغب في مواصلة العمل والتطور والتعلم من الأخطاء.