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فودافون تكشف تفاصيل رسائل سحب الرصيد

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فودافون تكشف تفاصيل رسائل سحب الرصيد فودافون تكشف تفاصيل رسائل سحب الرصيد

أرسلت شركة فودافون رسائل نصية تعتذر فيها عن الرسائل التي وصلت للعملاء بالخطأ وإخطارهم بخصم 30 جنيهًا من رصيدهم جراء استخدام باقات التجوال.
 
وقالت الرسالة نصا، "عميلنا العزيز.. نعتذر عن الخطأ في الرسالة السابقة الخاصة بباقة التجوال، ولم يتم إضافة أي مبلغ على الفاتورة".
 
تلقى العديد من مستخدمي فودافون مصر صباح الخميس، رسالة نصية تتضمن خصم 30 جنيهًا من أرصدتهم.
 
وأضافت الرسالة أن خصم الرصيد نظير استخدام باقة الإنترنت الخاصة بالشركة عند التجوال، مما أصاب جموع العملاء بالاستياء رغم تواجدهم داخل مصر، والشركة تحاسبهم على نظام التجوال.
 
وأجرت "فيتو" اتصالا هاتفيا بخدمة عملاء فودافون، حيث أوضحت الشركة أن عطلا بالسيستم تسبب في هذا الخطأ لتصل الرسالة إلى معظم العملاء.
 
وأوضحت خدمة العملاء أنه جار تدارك الخطأ، بعدم خصم الرصيد وإرجاعه إلى أصحابه مرة أخرى.
 
 
المصدر : فيتو

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