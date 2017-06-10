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بعد سنوات من الغياب.. أول ظهور لبطلة سك على بناتك

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بعد سنوات من الغياب.. أول ظهور لبطلة سك على بناتك بعد سنوات من الغياب.. أول ظهور لبطلة سك على بناتك

مرت سنوات طويلة على اختفاء الفنانة إجلال زكي عن الإعلام ولكنها بقيت في ذاكرة الجمهور من خلال أدوارها في عدة أعمال وخصوصاً دور “نادية” الابنة الوسطى الجادة في المسرحية الأشهر “سك على بناتك” للأستاذ الراحل فؤاد المهندس.

 

ولكن ظهور حديث للفنانة إجلال زكي صدم الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغير شكلها بشكل كبير ليقوموا بتبادل صورة جمعتها بإحدى معجباتها بكثافة.

إجلال زكي بدت بزيادة وزن كبيرة وملامح تظهر تقدمها بالعمر وخصوصاً أنها كانت قد تعرضت لوعكة صحية في الآونة الأخيرة أدخلتها المشفى لتخرج بعد فترة.

 

 

 

 

المصدر : مباشر 24

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