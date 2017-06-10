فيديو وصور| اختفاء موائد الرحمن من شوارع الفيوم.. والأسعار والانتخابات السبب

التحرير

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اختفت موائد الرحمن من شوارع محافظة الفيوم، على عكس كل عام، فارتفاع الأسعار وانهيار الحالة الاقتصادية، وانتهاء الانتخابات البرلمانية، حسب رأى الأهالى وأصحاب الموائد، تسبب فى اختفاء الموائد، وندرت وجودها بالمحافظة خلال رمضان الجارى.

«التحرير» بحثت عن موائد الرحمن بالمحافظة، فلم تجد سوى مائدتين مقارنةً بما يقرب من 20 مائدة فى جميع أنحاء المحافظة، أولهما نظمتها جمعية صلاح الدين الخيرية بالاشتراك مع مصر الخير بحى لطف الله بوسط المدينة، والأخرى نظمتها جمعية "من أجل مصر" بطريق مصر الفيوم الصحراوى بكوم أوشيم.

واختلف الوضع كثيرًا عن العام الماضى، حيث شهدت المحافظة انتشار الموائد بكثرة العام الماضى، والتى كان ينظمها رجال الأعمال وغيرهم ممن رشحوا أنفسهم للانتخابات البرلمانية، أمّا بعد انتهاء الانتخابات فلم يُقدم الأعضاء على تنظيم موائد الرحمن باستثناء النائب عماد سعد حمودة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، ناهيك بالارتفاع الجنونى للأسعار الذى جعل رجال الأعمال يقومون بتوزيع عدد من الشنط الغذائية فقط دون تنظيم المائدة.

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وقال وليد قطب، مدير جمعية صلاح الدين الأيوبى لتنمية الجمعية بالفيوم، إنهم بدأوا فى تنظيم المائدة منذ عام 2005 بالإضافة إلى عمل وجبات مطهية ويتم توزيعها على الفقراء فى منازلهم، موضحًا أنهم يقدمون 700 وجبة داخل المائدة يوميًا، فيما تساهم جمعية مصر الخير بـ400 وجبة داخل نفس المائدة يوميًا، بإجمالى 1100 وجبة يوميًا، مُشيرًا إلى أنه وقت المغرب يتسارع عدد كبير جدًا من الأهالى غير القادرين على الإفطار بالمائدة، ويصطفون فى طوابير للدخول إلى المائدة.

وعن انتقاد الأهالى لهم بتنظيم مائدة الرحمن فى حى "لطف الله" وهو أرقى الأحياء السكنية بالمحافظة ويسكن به أثرياء المحافظة، أوضح أنّ الأمن يحكم سيطرته على هذه المنطقة بخلاف المناطق الشعبية، التى يصعب السيطرة عليها، إضافة إلى وجود مساحة كبرى يمكن نصب الخيمة عليها وتستوعب 700 كرس، وأخيرًا فإنها منطقة حيوية بها مواصلات لجميع الأحياء الأخرى بالمدينة.

وكشف أنّ ارتفاع الأسعار هو السبب فى اختفاء موائد الرحمن من الفيوم، قائلًا "أنا رمضان اللى فات طبخت الفاصوليا بـ8 جنيه، وفى آخر الموسم بطبختها وهى بـ28 جنيه" قائلًا إنّ التبرعات قلت كثيرًا عن الأعوام الماضية بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.