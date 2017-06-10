الحسانين: لائحة «الغرف السياحية» غير عادلة.. والحركة تعود في أكتوبر

التحرير

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قال محمد الحسانين رئيس تكتل شركات السياحة العاملة بالسوق الإسبانية، ورئيس لجنة الحفاظ على السياحة الثقافية، إن قرار وقف الخطوط القطرية عن المرور بالأجواء المصرية يمنح فرصة ذهبية لشركات الطيران العارض التي يمكنها تسيير رحلات بديلة عن القطرية لنقل السائحين من المنطقة الآسيوية إلى الأقصر وأسوان.

وأضاف الحسانين في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن قطر احتكرت الحركة من الصين واليابان في ظل عدم مرونة الشركة الوطنية مصر للطيران مع منظمي الرحلات ووقفها لخط «أوزاكا - الأقصر»، ويمكن الآن لشركات الطيران العارض المصرية والأجنبية العمل في أسواق جنوب شرق آسيا، لافتًا إلى أنه لحسن الحظ صدر القرار في غير موسم السياحة الآسيوية، والتي تبدأ التوافد في شهر أكتوبر وتتراجع في نهاية فصل الشتاء.

تابع الحسانين: «الحركة الأوروبية أيضًا تشهد تراجعًا كبيرًا، ولكننا نتوقع بدء عودتها لمعدلات مرضية في أكتوبر المقبل، غير أننا غير مستعدين للحركة المعتادة قبل 2011، فالفنادق والمنتجعات المصرية لم تشهد أية تحديث أو تأهيل للبنية التحتية منذ 7 سنوات، ولم يعد المستثمر قادرًا على تحمل نفقات التجديد»، موضحًا أن الفنادق المصرية والمدن السياحية بحاجة إلى استعداد جيد لاستقبال السائحين.

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وحول لائحة انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام، والتي عطل الوزير يحيى راشد العمل بها بعد عزوف المستثمرين عن الترشح، أشار الحسانين إلى أن اللائحة جاءت غير عادلة لا تمثل مصالح القطاع، ففي قطاع الشركات السياحية، أعطت اللائحة الأهمية لمن يتجاوز حجم عمله 20 مليونًا في العام دون الالتفات لنوعية النشاط والسبب الرئيسي الذي أقيمت الشركة من أجله وهو جلب السياحة الأجنبية، موضحًا أنه كان من الأفضل أن يكون التمثيل "قطاعيا" بناءً على تحقيق الهدف وجلب السياحة، حيث إن الشركات التي يزيد حجم عملها في 3 سنوات على 60 مليون جنيه هى 20 شركة ترشح منها 7 فقط.

اقترح الحسانين الالتزام بالقانون الذي اشترط تحقيق 80 سياحة مستجلبة من الخارج لتنظيم برامج سياحة طاردة سواء للحج والعمرة أو الدول الأجنبية، وإجراء الانتخابات باحتساب حجم السياحة التي جلبتها الشركة لمصر مقابل الرحلات المنظمة للخارج، أو بحجم العمل في السياحة المستجلبة فقط، موضحًا أنه كان يمكن تحديد مقعدين لمن يتراوح حجم عمله من مليون إلى 5 ملايين جنيه، ومقعدين لمن يصل إلى 20 مليونًا، ثم مقعدين لمن تخطى 60 مليونًا، ثم مقعدين لمن يعمل بالحج والعمرة فقط، ما يضمن التمثيل القطاعي لكل الفئات.

وأردف: «اللائحة خصصت مقعدا للنقل السياحي، رغم أنه جزء أصيل من مكونات أي شركة سياحية، كما أن مواعيد الانتخابات لم تحترم مدة الـ60 يومًا لإجرائها، وكان الوقت قصيرًا للغاية، علاوة على أن اشتراط المؤهل الجامعي منع الكثيرين من الترشح وهو بند مهم للغاية، فعضو مجلس إدارة الغرفة السياحية يجب أن يتمتع بدرجة عالية من الثقافة والاطلاع وليس فقط المؤهل الجامعي»، وأكد الحسانين أنه لا ينتوي الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الشركات كما لن يقبل التعيين، موضحًا أن الأجواء في القطاع السياحي لا تساعد على العمل والإبداع، كما يمكن لأي شخص خدمة القطاع دون منصب أو مقعد بمجلس الإدارة.