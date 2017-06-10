صور| معارض «أهلًا رمضان» في المنيا.. غابت السلع الغذائية وظهرت الملابس

التحرير

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تسيطر حالة من الغضب والاستياء على أهالى محافظة المنيا، بسبب خلو معارض أهلًا رمضان، من السلع والمستلزمات الغذائية المُعلن عنها، وعرض ملابس السيدات والأطفال، بدلًا منها.. «التحرير»، تجوّلت داخل عدد من معارض المنيا العشرة التى أقامتها المحافظة، داخل مراكزها التسعة، بداية من مغاغة شمال المحافظة، وحتى ديرمواس جنوبًا، ورصدت اختفاء بعض السلع التى أعلنت المحافظة عن وجودها، فيما انتشر وبقوة معروضات لملابس السيدات والأطفال.

قال عدد من أهالى مدينة المنيا، ومنهم شعبان محروس، وعمرو عبد الفتاح، وهناء محمود، وغيرهم، والذين وجدوا داخل معرض أهلًا رمضان بمدينة المنيا، إنهم فوجئوا بصعوبة حصولهم على السلع الغذائية التى يحتاجون إليها، بسبب عدم وجودها ضمن المعروضات داخل المعرض.

«المحافظة أعلنت عن سلع وعرضت مكانها ملابس سيدات»، بهذه الجملة، أكد هانى رمضان، أنه حضر وزوجته إلى المعرض لشراء بعض السلع الغذائية التى أعلنت عنها المحافظة، إلا أنه وبعد تجولهم داخل المعرض، تبين عدم صحة تصريحات المسؤولين عن المعرض، وعرض ملابس داخلية خاصة بالسيدات والأطفال بدلًا منها.

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«الأسعار نار وزيها زى اللى بره»، هكذا كان رد جميع المترددين على معارض أهلًا رمضان فى محافظة المنيا، على سؤال أسعار المنتجات والسلع الغذائية الموجودة داخل المعرض، مؤكدين أنه لا فرق بين أسعار السلع الموجودة داخل المعرض وغيرها داخل الأسواق.

وكانت محافظة المنيا، قد أعلنت عن إقامة معارض أهلًا رمضان لبيع السلع التموينية، والمواد الغذائية، من اللحوم والدواجن المجمدة، ومستلزمات شهر رمضان من الياميش، والعطارة والسكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والفول، وغيرها من السلع التى تباع بأسعار تنافسية وفى متناول الأسر.