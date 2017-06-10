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وكيل «زراعة البرلمان»: تعدد الوسطاء سبب زيادة سعر البيض

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وكيل «زراعة البرلمان»: تعدد الوسطاء سبب زيادة سعر البيض وكيل «زراعة البرلمان»: تعدد الوسطاء سبب زيادة سعر البيض

التحرير

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نفى النائب السيد حسن موسى ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان مانشرته أحد المواقع بشأن تكذيبه لتصريحات الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، بأن الأعلاف سبب ارتفاع البيض وليس تعدد الوسطاء.

وأكد موسي، أنه صرح بأن ارتفاع أسعار البيض يأتى بسبب إرتفاع أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى زيادة عدد الوسطاء والحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

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وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن منتجى بيض المائدة اتفقوا مع وزارة على تسليم البيض بـ34 جنيه للكرتونه بدون وسطاء بدلا من 45 جنيه للكرتونه.

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التحرير

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