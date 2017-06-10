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«الكهرباء»: إصلاح الأعطال بعد حريق المحطة المغذية لكوم أمبو

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«الكهرباء»: إصلاح الأعطال بعد حريق المحطة المغذية لكوم أمبو «الكهرباء»: إصلاح الأعطال بعد حريق المحطة المغذية لكوم أمبو

التحرير

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه حدث عطل بكابلات جهد 11 ألف كيلو فولت بمحطة كوم أمبو، في تمام الساعة الـ3.25 فجر اليوم السبت، مما أدى إلى عزل المحطة، وعلى الفور بدأت مجهودات لاستعادة التغذية الكهربائية.

وأكد حمزة أنه، تم إعادة التغذية الكهربائية، للجزء الأكبر من الأحمال حتى الساعة الـ6.25 صباحًا، فيما عدا 5 ميجاوات يتم التبديل في تغذيتها لحين إصلاح العطل.

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جدير بالذكر أنه شب حريق هائل، فجر اليوم، بمحطة كهرباء كرم الديب في مركز كوم أمبو، مما أسفر عن تدمير أجزاء كبيرة من المحطة وانقطاع التيار الكهربائي، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المبانى المجاورة، وأسفر الحريق عن انقطاع الكهرباء والمياه في العديد من مناطق مدينة كوم أمبو ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

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التحرير

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