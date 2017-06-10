«التعليم» توضح حقيقة «بوكليت الإنجليزي» المتداول

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن كراسة بوكليت امتحان اللغة الإنجليزية المتداولة عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، فارغة من أي إجابات ، وهى من داخل لجنة دكرنس الإعدادية بنات.

وأوضح حجازي أن البوكليت المتداول هو «مرتجع» أي فائض عن العدد الأساسي للطلاب داخل اللجنة ولا بد من إرجاعه للمطبعة السرية، وأضاف فى تصريحات صحفيه له أن الذي حدث لا يلحق الضرر بسير الامتحانات، ولكنه قرر إحالة رئيس اللجنة للتحقيق.

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يذكر أن طلبة وطالبات الثانوية العامة قد أدوا امتحان اللغة الإنجليزية أول من أمس الخميس، وتعددت الشكاوى من صعوبة الأسئلة.