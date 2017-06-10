تعرف على اسعار كحك العيد بالأسواق

التحرير

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ايام قليلة وينتهى شهر رمضان الكريم وتبدأ الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك، حيث تذهب اهتمامات المواطنين من العمل على توفير السلع الاساسية طوال شهر رمضان الى الاتجاه لشراء ملابس العيد والكعك، حيث استعدت الأفران ومحلات الحلوى للتنافس حول عروض وأسعار الكحك والبسكويت والبيتى فور.

ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من اسعار الكحك بعدد من محال الحلوى وفقا لجولة "التحرير":

-الكحك

السادة: يبدأ سعر الكيلو من 58 جنيها الى 180 جنيها.

كحك بالعجوة: يبدأ سعر الكيلو من 65 جنيها الى 200 جنيها.

كحك بالملبن: يبدأ سعر الكيلو من 60 جنيها الى 170 جنيها.

كحك عجمية وعين الجمل: يبدأ سعر الكيلو من 70 جنيها الى 250 جنيها.

-البسكويت

السادة: يبدأ سعر الكيلو من 38 جنيها الى 150 جنيها.

البرتقال: يبدأ سعر الكيلو من 40 جنيها الى 160 جنيها.

الشيكولاتة: يبدأ سعر الكيلو من 43 جنيها الى 160 جنيها.

-البيتى فور

مكسرات: يبدأ سعر الكيلو من 65 جنيها الى 250 جنيها.

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شيكولاتة: يبدأ سعر الكيلو من 52 جنيها الى 250 جنيها.

مربى: يبدأ سعر الكيلو من 47 جنيها الى 170 جنيها.

-الغريبة

السادة: يبدأ سعر الكيلو من 50 جنيها الى 200 جنيها.

اللوز: يبدأ سعر الكيلو من 70 جنيها الى 265 جنيها.

الفستق: يبدأ سعر الكيلو من 70 جنيها الى 250 جنيها.

-العلب الجاهزة

العلبة الصغيرة 2 كيلو تبدأ من 92 جنيها وحتى 220 جنيها.

العلبة الكبيرة الفاخرة 4 كيلو تبدأ من 200 جنيها وحتى 1150 جنيها.

10% زيادة فى الأسعار بسبب التعويم:

من جانبه قال رأفت رزيقة رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان اسعار الكحك شهدت زيادة هذا العام بنسبة بلغت نحو 10%، مقارنة بالعام الماضى، مرجعا ذلك الى قرار تعويم الجنيه المصرى، والذى ساهم فى حدوث زيادة كبيرة فى اسعار السلع الغذائية وعلى رأسها السمن والسكر والبيض، وهى غالبية المكونات المستخدمة فى صناعة الكحك.

وقرر البنك المركزى فى نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لاليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وانما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال الية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.