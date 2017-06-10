شدوى الحضري تضع «كهربا» في موقف محرج أمام الزمالك

شيماء مصطفى

أكدت مصادر مقربة من نجم نادي الزمالك والمُعار لنادي اتحاد جدة السعودي محمود كهربا أنه يتعرض لضغوط شديدة من خطيبته شدوى عصام الحضري، التي تطالبه بضرورة إيجاد طريقة يقنع بها مسئولي الزمالك بالموافقة على استكمال رحلته مع نادي اتحاد جدة السعودي.

ووفقا لمصادر خاصة، فإن هذا الأمر تسبب في أزمة بين كهربا وخطيبته، التي طالبته بضرورة الضغط على إدارة الزمالك للعودة إلى السعودية، خصوصا وأنه وعدها في وقت سابق باستكمال مسيرته الاحترافية وعدم العودة للزمالك مرة أخرى، وهو ما وضع اللاعب في موقف حرج للغاية.

واحتفل نجم نادي الزمالك بخطبته من نجلة حارس مرمى نادي وادي دجلة، حيث نشر «كهربا»، أول صورة له مع خطيبته شدوى ابنه الكابتن عصام الحضري، عبر موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

وكان نشر اللاعب منذ أيام صورا من حفل خطوبته في فيلا عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة ووادي دجلة بمنطقة السادس من أكتوبر.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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