كهرباء مصر العليا: 4 ملايين جنيه خسائر بحريق محطة كرم الديب بأسوان
كهرباء مصر العليا: 4 ملايين جنيه خسائر بحريق محطة كرم الديب بأسوان
01:32 م السبت 10 يونيو 2017
حريق محطة كرم الديب بأسوان
أسوان - إيهاب عمران:
قال المهندس سامي عبده، رئيس منطقة كهرباء مصر العليا، لـ"مصراوي" إن الحريق الذى شب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بمحطة كهرباء كرم الديب بمدينة كوم امبو أسفر عن احتراق محولين كاملين وعدد كبير من اللوحات والمفاتيح، لتقدر الخسائر المبدئية بأكثر من 4 ملايين جنيه.
وأضاف أن الحماية المدنية نجحت فى السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقى المحطة وطلب مهمات إضافية من نجع حمادى بقنا وجرجا بسوهاج وفور وصولها سيتم تركيبها على الفور.
وقال سامي إنه بالنسبة للتيار الكهربائى فسيعود تدريجيا للمناطق التي ننتهي من إصلاح مفاتيحها حتى عودة التيار بالكامل لكل مدينة كوم امبو منذ صباح الغد.
وكان حريق شب فى محطة كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو محافظة أسوان فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من محطة الكهرباء، وانقطاع التيار عن مدينة كوم امبو بعدها تمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران.
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