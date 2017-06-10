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أسعار شقق الإسكان الإجتماعي بالدولار للمصريين في الخارج

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أسعار شقق الإسكان الإجتماعي بالدولار للمصريين في الخارج أسعار شقق الإسكان الإجتماعي بالدولار للمصريين في الخارج

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بتحديد شقق الإسكان الإجتماعي للمصريين العاملين بالخارج بالدولار الأمريكي، وتم طرح الشقق في مدن جديدة في 10 محافظات وهي الإسكندرية والقليوبية والمنيا وقنا والفيوم وأسوان والأقصر وأسيوط والبحر الأحمر.

أسعار الشقق في كل محافظة

  • محافظة الإسكندرية: سعر الوحدة في مدينة برج العرب، الدور الأرضي والأخير بسعر 195 ألف جنيه، وباقي الأدوار بسعر 210 ألف جنيه.
  • محافظة القليوبية: سعر الوحدة في مدينة العبور، الدور الأرضي والأخير بسعر 190 ألف جنيه، وباقي الأدوار بسعر 205 ألف جنيه.
  • محافظة المنيا: سعر الوحدة في مدينة مطاي، الدور الأخير بسعر 195 ألف جنيه (الدور الأرضي به محال تجارية)، باقي الأدوار بسعر 210 ألف جنيه.
  • محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة، الدور الأرضي والأخير بسعر 195 ألف جنيه، وباقي الأدوار 210 ألف جنيه.
  • مدينة الفيوم:

– مدينة طاميه: الدور الأرضي والأخير بسعر 175 ألف جنيه، وباقي الأدوار 185 ألف جنيه.

 

-مدينة هوارة: الدور الأرضي والأخير بسعر 165 ألف جنيه، وباقي الادوار 175 ألف جنيه.

  • محافظة أسوان: مدينة كوم أمبو: الدور الأرضي والأخير بسعر 200 ألف جنيه، وباقي الأدوار 225 ألف جنيه.
  • محافظة أسيوط:

-مدينة أسيوط الجديدة: الدور الأرضي والأخير بسعر 195 ألف جنيه، وباقي الأدوار بسعر 210 ألف جنيه.

-مدينة البداري: الدور الأرضي والأخير بسعر 165 ألف جنيه، وباقي الأدوار بسعر 175 ألف جنيه.

-مدينة أبنوب : الدور الأرضي والأخير بسعر 195 ألف جنيه، وباقي الأدوار بسعر 210 ألف جنيه.

-مدينة ساحل سليم: الدور الأرضي والأخير بسعر 165 ألف جنيه، وباقي الأدوار بسعر 175 ألف جنيه.

مدينة منقباد: الدور الأرضي والاخير بسعر 195 ألف جنيه، وباقس الأدوار 210 ألف جنيه.

  • محافظة الأقصر: الدور الأرضي والأخير بسعر 165 ألف جنيه، وباقي الأدوار بسعر 175 ألف جنيه.
  • محافظة مطروح: الدور الأول والأخير بسعر 195 ألف جنيه، وباقي الأدوار بسعر 210 ألف جنيه.
  • محافظة البحر الأحمر:

-مدينة القصير: الدور الأول والأخير بسعر 220 ألف جنيه، وباقي الأدوار 250 ألف جنيه.

-مدينة مرسي علم: الدور الأول والأخير بسعر 195 ألف جنيه، وباقي الأدوار 210 ألف جنيه.

أسعار الشقق للمصريين بالخارج

 

المصدر : مصرفايف

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