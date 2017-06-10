الكاف يغير حكم مباراة الأهلي والوداد

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قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، برئاسة السوداني مجدي شمس الدين، تكليف الموريتاني بوشعيب لمغيفري، بإدارة مباراة الوداد المغربي والأهلي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 21 يونيو الجاري بالمغرب، وذلك بدلا من الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

ويقود الموريتاني بوشعيب لمغيفري، المباراة تحكيميًا، وسيعاون كل من جيرسون دوس سانتوس، من أنجولا، وزافيلي سويلا، من جنوب أفريقيا، والموريتاني بابكر سار حكماً رابعاً.

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الجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مجموعته بـ7 نقاط متساويا مع زاناكو الزامبي، يليهما الوداد بـ3 نقاط ثم القطن رابعا بدون رصيد.