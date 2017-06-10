«الهاربين الأجانب».. 18 لاعبًا خرجوا من الأبواب الخلفية للأندية المصرية

التحرير

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شهدت الأيام الأخيرة أزمة داخل النادي الأهلي، على خلفية هروب الإيفواري سليماني كوليبالي، وسفره دون إذن ناديه إلى العاصمة الإنجليزية لندن، حيث فاجأ اللاعب الجميع، أن «المعاملة في النادي» هي سبب رحيله عن صفوف الفريق الأحمر.

لم تكن واقعة هروب كوليبالي، الأولى في الدوري المصري، للاعبين الأجانب، والذي شهد أكثر من حالة.

«التحرير» يسلط الضوء في التقرير التالي على أبرز اللاعبين الأجانب الذين هربوا من أنديتهم، بحثًا عن أهداف شخصية.

- جورج الحسن

أول لاعبي غانا المنضمين للقلعة الحمراء، قادمًا من نادي أشانتي كوتوكو، في الثمانينيات، وحصل على لقب هداف أمم إفريقيا 1982 بليبيا.

ووقع للأهلي قبل بداية موسم 1982-1983، في صفقة كلفت الخزينة القلعة الحمراء، الكثير من الدولارات في ذلك الوقت، إلا أن شعوره بالجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها النجم محمود الخطيب، آنذاك، وإحساسه بملازمة دكة بدلاء لحساب بيبو، دفعه للهرب من النادي في ظروف غامضة.

- جورج أرثر

أو كينج آرثر كما كان يلقبه جمهور ناديه كوتوكو الغاني، وتعاقد معه الأهلي في موسم 1994-1995 عقب تألقه مع فريقه الغاني، وضمه رينودي إسرائيل المدير الفني للمنتخب الغاني لقائمة النجوم السوداء في بطولة الأمم الإفريقية بتونس عام1994.

ولم يثبت اللاعب تفوقه مع الفريق الأحمر، وظهر بأداء متواضع للغاية، وأصبح مثارًا لسخرية الجميع وتناثرت الإشاعات حول أن عمره الحقيقي هو37 عامًا، وأنه مصاب بالملاريا، ليدخل في أزمة مع إدارة النادي التي رفضت الاستغناء عن خدماته، ليضطر اللاعب للهروب من القلعة الحمراء، ويتوصل معه النادي بعدها لفسخ تعاقده بالتراضي، وتُوفي نجم الأهلي السابق في يوليو من العام قبل الماضي 2015.

- أجوجو

هرب الغاني أجوجو، لاعب فريق نادي الزمالك، والذي عُرف باستهتاره وسوء أخلاقه من صفوف الزمالك، عقب أقل من موسم قضاه داخل أسوار القلعة البيضاء في 2009.

وشهدت ساحة المحكمة الرياضية الدولية «كاس» مداولات وصراعات بين الزمالك وأجوجو انتهت بتخفيض الغرامة الضخمة التي وقعتها المحكمة في وقت سابق على النادي الأبيض لصالح اللاعب.

- زيكاجوري

هرب الإيفواري زيكاجوري، مهاجم بتروجت السابق، إلى الدوري الإماراتي مطلع الموسم 2008/2009 لينضم لنادي الوصل.

وعاد زيكا إلى الدوري المصري، بعدها بموسمين عقب فترة احتراف بالدوري الإماراتي، عن طريق بوابة إنبي.

-أويري

النيجيري جون أويري، مهاجم النادي الإسماعيلي السابق، الذي هرب منتصف موسم 2011/2012 بعدما اشتكى من عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة الصفراء.

ورحل أويري إلى أمريكا، ومنها إلى السويد وتسبب في خصم 6 نقاط من رصيد النادي الإسماعيلي مطلع موسم 2014-2015، بسبب عدم سداد مستحقات وكيل أعماله والتي بلغت 94 ألف دولار.

- ووباي

النيجيري جوليوس ووباي، تعاقد مع المصري البورسعيدي، موسم 2011-2012، قادمًا من الدوري الروماني، وهرب عقب مذبحة بورسعيد الشهيرة، بعد حصوله على مقدم التعاقد.

-رزاق أوموتويوسي

ضجة كبيرة أحدثتها صفقة تعاقد الزمالك مع الدولي البنيني رزاق أوموتويسي، موسم 2012، حيث توقعت جماهير القلعة البيضاء أن يسير اللاعب على خطى المهاجمين الأفارقة العمالقة، إلا أن رزاق خيب كل الأمال وفر هاربًا بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية عقب فترة قصيرة له داخل أسوار ميت عقبة.

وحاول رزاق الانضمام لأحد الأندية الصينية وباءت محاولاته بالفشل ليطلب العودة لصفوف الزمالك قبل أن تنتهي علاقته بالنادي الأبيض.

- صامويل أفوام

الغاني صامويل إفوام عقد موسمًا استثنائيًا مع فريق نادي سموحة موسم 2010-2011، وتألق بشكل كبيرحينها، لتغريه أموال أوروبا من خلال مفاوضات مع إحدى الأندية السويسرية، ليفر اللاعب هاربًا من نادي السكندري للعب بالدوري السويسري في صدمة كبرى تلقاها مسؤولو النادي الأزرق.

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ونجح نادي سموحة في الحصول على 950 ألف يورو من نادي يونج بويز السويسري بعد التهديد باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.

- قادير باديمبو

تعاقد الأهلي مع اللاعب الكونغولي موسم 2012-2013، وهو في الـ17 من عمره، ولفت الأنظار بشدة عقب تألقه مع منتخب الكونغو الديموقراطية للشباب، لينجح النادي الأحمر في ضمه بسبب ما كان يتمتع به اللاعب من إمكانيات فنية وتهديفية رفيعة المستوى.

وطلب اللاعب من إدارة الأحمر، السفر للاطمئنان على أسرته في الكونغو عقب إتمام التعاقد، لكن إدارة الأهلي فوجئت بعدم رغبته في العودة إلى مصر مجدداً، ورغبته في البقاء مع فريق ليوبار الكونغولي بحجة عدم انتظام المسابقة المحلية في البلاد، وسوء الأوضاع الأمنية في مصر بعد ثورة يناير.

- جون أنطوي

انضم للنادي الأهلي من صفوف نادي الشباب السعودي في 2015، ولكنه لم يحصل على الفرصة في المشاركة في المباريات بشكل كبير، لقرر الرحيل عن القلعة الحمراء.

وحصل على جواز سفره من إدارة النادي بحجة إنهاء بعض الإجراءات ليعود إلى غانا، ورفض العودة للأهلي إلا بعد الاتفاق على إعارته لمصر المقاصة للمشاركة في المباريات.

- إيمانويل بناهيني

انتقل الغاني إلى صفوف الإسماعيلي، موسم 2015- 2016 قادمًا من العروبة السعودي، وبعد تألقه مع الفريق دخل في خلاف مع الإدارة بسبب مستحقاته المالية، حيث تقدم بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

إدارة الإسماعيلي فوجئت بهروب اللاعب، والذي كان يحمل معه جواز السفر الخاص بحجة إنهاء بعض الأوراق الخاصة به في سفارة بلاده في مصر.

- البرازيلي ريكاردو

انضم البرازيلي ريكاردو إلى نادي الزمالك، موسم 2015-2016، ورغم إمكاناته الفنية الكبيرة إلا أنه سرعان ما دخل في خلافات مع زملائه بالفريق والإدارة.

ريكاردو قام بخداع أحد مسئولي الزمالك وحصل منه على 70 ألف دولار بحجة إنهاء بعض الأمور العالقة في مصر مشددًا على التزامه في التدريبات والمباريات، وعقب حصول اللاعب على المبلغ توجه إلى بلاده.

- محمد كوفي

هرب البوركينى محمد كوفي مدافع الزمالك، من ناديه في شهر يوليو العام الماضي، متجهًا لبلاده بوركينا فاسو، مستخدمًا جواز سفر بديل بخلاف جواز سفره المتواجد مع الجهاز الفني للقلعة البيضاء .

وجاء ذلك بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، رفضه استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق بالموسم المقبل ليفاجئ كوفي الجميع بالرحيل عن القاهرة قبل أن يوافق الزمالك على إعارة اللاعب للاتفاق السعودي.

- أليكسيس موندومو

رحل الكاميروني أليكسيس موندومو هاربًا من نادي الزمالك، إلى صفوف الرائد السعودي، في صيف 2013، بعدما قضى موسمًا واحدًا فقط مع القلعة البيضاء.

وعلل موندومو، سبب رحيله عن الزمالك، وفسخ تعاقده قبل أيام قليلة من أجل الانضمام إلي فريق الرائد السعودي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

- أوكيري وكاتونجو

تلقت جماهير نادي الاتحاد السكندري، مفاجأة غير سارة، في منتصف الموسم الكروي 2014-2015، بخبر هروب الثنائي الأفريقي، الإثيوبي أوميد أوكيري، وقائد ونجم المنتخب الزامبي فيليكس كاتونجو، ليكون الأمر بمثابة الصدمة لأنصار زعيم الثغر.

حيث فضل الثنائي خوض تجربة احترافية في أوروبا وفرا من ناديهما هاربين.

-بلاتيني

في سبتمبر 2015 تعاقد نادي الاتحاد السكندري، مع لويس سواريز بلاتنيني، مهاجم الرأس الأخضر لمدة موسم واحد، إلا أن اللاعب فر هارباً فجأة للعب لأحد أندية أوروبا تحت قيادة مديره الفني السابق بالاتحاد، البلغاري ميلادينوف.

وهرب اللاعب بعد أن طلب إجازة قصيرة للزواج عقب مباراة حرس الحدود، ولم يعد إلى الإسكندرية حتى الآن.