3 عقبات في مغامرة الفراعنة لاصطياد «نسور قرطاج»

التحرير

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في ديربي عربي مثير، يحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره التونسي، الأحد المقبل، في مستهل مشوار التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في الكاميرون.

وتضم المجموعة العاشرة منتخبات مصر وتوتس إلى جانب منتخبي النيجر وسوازيلاند.

نتيجة لقاءات المنتخبين يصعب التكهن بها، إذ التقى المنتخبان في 31 لقاء، حقق لاعبو نسور قرطاج الفوز في 13 لقاء، مقابل 10 للفراعنة، وحسم التعادل 8 مواجهات.

ويعتبر لقاء مصر وتونس متكافئا نسبيًا، سواء من ناحية إمكانيات اللاعبين، أو تاريخ مواجهات الفريقين على مدار التاريخ، ويسعى منتخب الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية متغلبا على عدة صعوبات يستعرضها "التحرير" خلال السطور التالية..

خط الهجوم

يعاني منتخب مصر من الناحية الهجومية بشكل كبير، خاصة في ظل الاعتماد على عمرو جمال، لاعب الأهلي، كمهاجم وحيد في صفوف المنتخب، رغم عدم مشاركته مع المارد الأحمر بشكل منتظم في الفترة الأخيرة.



وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، يعول كثيرًا على الإمكانيات التي يتمتع بها محمود تريزيجيه، لاعب المنتخب والمحترف في صفوف فريق أندرلخت البلجيكي؛ كونه لاعبا ملتزم خططيا، يؤدي واجباته الهجومية والدفاعية وفق رؤية المدرب الفني.



وتعرض تريزيجيه لإصابة في القدم، أثناء خوضه بعض التدريبات المنفردة، استلزم على إثرها بعض الغرز، أبعدته عن اللقاء.

رادس

قررت السلطات التونسية السماح بحضور 40 ألف متفرج بمدرجات ملعب رادس الأوليمبي بالعاصمة، والذي يسع لـ60 ألف متفرج.

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ويأتي القرار رغم فرض تونس قيودا على أعداد الجماهير في الملاعب؛ لدواع أمنية منذ أحداث الثورة عام 2011.

وقال نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب نسور قرطاج "منتخب مصر يلعب على أخطاء المنافس، لكن سنلعب في رادس أمام جمهورنا، علينا ألا نترك أي فرصة للفراعنة". الأر نفسه أكد عليه لاعب المنتخب التونسي أمين بن عمر "نلعب فوق ميداننا، وأمام جمهورنا الذي ينتظر منا الفوز على مصر".

عقدة تونس

لم يسق لمنتخب مصر الفوز على نظيره التونسي في عقر داره، بينما فاز "نسور قرطاج" على منتخب الفراعنة في مباراة واحدة عام 2014، بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

بدوره، أوضح "بن عمر"، أن منتخب تونس يعرف المنتخب المصري جيدا، مؤكدا "الخصم منافس من العيار الثقيل".

وأشار نبيل معلول، المدير الفني للمنتخب التونسي - في تصريحات لجريدة "الصحافة اليوم" التونسية - إلى أن المهارات الفردية ستلعب دوراً كبيراً فى حسم نتيجة المباراة.

وشدد "معلول"، على أن المنتخب المصري عاد بقوة للساحة الإفرقيية بفضل الخبرة والانضباط، وهو ما ظهر واضحا في النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا.