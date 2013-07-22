الفيلم الوثائقي "ساكن" يحصل على جائزة التمويل من مهرجان مؤسسة الشاشة

كتب : نورهان طلعت منذ 36 دقيقة

بعدما حصل فيلم "ساكن" الفلسطيني الأردني على جائزة صندوق تمويل الأفلام الوثائقية الطويلة بمؤسسة الشاشة في بيروت في دورة ربيع عام 2013، يستكمل الفيلم الوثائقي الذي تقوم بإخراجه ساندرا ماضي، تصوير مشاهده وهو من إنتاج شركة Red Carbon Productions.

تدور أحداث الفيلم الوثائقي "ساكن" في الأردن حيث يتابع يوميات علاقة بين فدائي فلسطيني أصيب في لبنان قبل الغزو الإسرائيلي على لبنان عام 1982 أدت لإصابته بالشلل، ووليد الشاب المصري الذي قدم من الريف ويلازم إبراهيم طوال الخمس عشرة سنة الماضية كمرافق له يركز الفيلم على قيمة الصداقة والتضحية، وكيف يمكن لأقدار الناس أن تلتقي وتتقاطع بحيث يصعب تغيير ذلك القدر.

وعلقت مخرجة الفيلم ساندرا ماضي قائلة "أشعر بانجذاب نحو الأشخاص الذين ينساهم الآخرون، فهم في رأيي أبطال، وفي أغلب الأحيان يمكن للناس أن يشعروا بوجود صلة بينهم وبين هؤلاء".

فيلم "ساكن" من إخراج ساندرا ماضي، والإنتاج لـمجد حجاوي، وتصوير علي سعدي، وتتصدى شركة Red Carbon Productions لإنتاجه.