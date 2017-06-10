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قرار جمهوري هام وعاجل من السيسي.. ونشره بالجريدة الرسمية للدولة

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قرار جمهوري هام وعاجل من السيسي.. ونشره بالجريدة الرسمية للدولة قرار جمهوري هام وعاجل من السيسي.. ونشره بالجريدة الرسمية للدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح عدداً من القرارات الجمهورية، وتم نشرها بالجريدة الرسمية، وتضمنت القرار رقم 229 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 177 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شمال طريق القطامية – العين السخنة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة توليد كهرباء العاصمة الجديدة.

كما أصدر الرئيس قراراً، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنات والجزء المؤجر الذى تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنين بزمام قرية شط الشعراء بمحافظة دمياط، من المنفعة العامة.

 

في الوقت الذي تم فيه اصدار عدداً من القرارات بالترقيات فى هيئة قضايا الدولة، تشمل:

  • ترقية كريم منير الكركاني ومحمد عبد الجواد عوض النائبين بالهيئة إلى درجة مستشار مساعد من الفئة (ب).
  • تعديل تاريخ أقدمية المستشارين مصطفى محمد سيد وسامى مصطفى الغطريفي نائبي رئيس الهيئة.

 

 

المصدر : مصرفايف

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