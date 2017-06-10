بعد اختفائها 90 يوماً.. الداخلية تُحدد مكان العمدة «ناهد» وتحتجز ثلاثة من أسرة عضو بالوفد وتكشف عن سبب الإختفاء

أثار اختفاء العمدة ” ناهد” بمحافظة الشرقية العديد من التساؤلات حول اختفائها في ظروف غامضة، وبعد التأكد من أنها على قيد الحياة بعدما أثيرت أنباء عن العثور على جثتها وسط الأراضي الزراعية، ليؤكد شقيقها أنها ما زالت على قيد الحياة.

احتجاز ثلاثة بسبب العمدة ناهد

ومن جانبة أكد مدير امن الشرقية أن العمدة ” ناهد” خرجت من منزلها دون التعرض لأذى، وذلك بحسب تحريات الشرطة وشهود العيان، وبعد اختفاؤها لمدة تجاوزت الثلاث شهور ، أكد مصدر أمني أنه تم التوصل لمكان العمدة ” ناهد” وجاري العمل من أجل إعادتها إلى منزلها.

كما اكد المصدر لموقع اليوم السابع الإخباري، أن الأجهزة الأمنية تحفظت على ثلاثة من أفراد أسرة ” عضو بحزب الوفد” مقيم بقرية ” تل راك” التابعة لمركز أولاد صقر، وذلك بسب بلاغ زوجها عنهم، موضحاً أن اختفاء العمدة ناهد نتيجة خلافات أسريه.

المصدر : مصرفايف