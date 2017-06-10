أخبار عاجلة

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين -
«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس -
إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية -
رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا» -
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة -
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

شاهد| لحظة محاولة خطف فتاة بشارع فيصل أثناء السحور.. وماذا فعل المواطنين بعد الإمساك به؟

Google+ Print
شاهد| لحظة محاولة خطف فتاة بشارع فيصل أثناء السحور.. وماذا فعل المواطنين بعد الإمساك به؟ شاهد| لحظة محاولة خطف فتاة بشارع فيصل أثناء السحور.. وماذا فعل المواطنين بعد الإمساك به؟

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صادم، يظهر لحظة منع المواطنين شخص حاول اختطاف طفلة عمرها 4 سنوات بشارع العشرين بمنطقة فيصل، من يد أمها أثناء شرائهما السحور وسط زحام المارة الشديد، قبل أن تأتي الشرطة وتستلمه من يد الأهالي قبل الفتك به.

ويظهر الفيديو المتداول، محاولة رجل مجهول اختطاف الطفلة، وشدها بقوة من يد أمها، قبل أن تشعر الأم بيد الخاطف وهي تسحب ابنتها، لتصرخ وسط المارة لإنقاذ ابنتها من الخاطف، وفي غضون ثواني تمكن المارة من إمساكه واحتجازه وتسليمه إلى الشرطة.

 

كما وصلت الشرطة إلى موقع الجريمة، واستطاعت تخليص المتهم من يد الأهالي قبل الفتك به، ووضعه داخل السيارة، وسط تهليل المواطنين، في حين وجه نشطاء نصائح للآباء والأمهات بالانتباه على أبنائهم والتشبث بأيديهم جيدًا، لمنع أي مكروه قد يحدث لهم.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة

فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

فيديو.. الجندي: 95% من الطاعنين في القرآن ليس معهم الإعدادية

فيديو.. الجندي: 95% من الطاعنين في القرآن ليس معهم الإعدادية

فيديو| الجندي يدعو لطلاب الثانوية العامة: «اللهم أنر عقولهم»

فيديو| الجندي يدعو لطلاب الثانوية العامة: «اللهم أنر عقولهم»