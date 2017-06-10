شاهد| لحظة محاولة خطف فتاة بشارع فيصل أثناء السحور.. وماذا فعل المواطنين بعد الإمساك به؟

شيماء مصطفى

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو صادم، يظهر لحظة منع المواطنين شخص حاول اختطاف طفلة عمرها 4 سنوات بشارع العشرين بمنطقة فيصل، من يد أمها أثناء شرائهما السحور وسط زحام المارة الشديد، قبل أن تأتي الشرطة وتستلمه من يد الأهالي قبل الفتك به.

ويظهر الفيديو المتداول، محاولة رجل مجهول اختطاف الطفلة، وشدها بقوة من يد أمها، قبل أن تشعر الأم بيد الخاطف وهي تسحب ابنتها، لتصرخ وسط المارة لإنقاذ ابنتها من الخاطف، وفي غضون ثواني تمكن المارة من إمساكه واحتجازه وتسليمه إلى الشرطة.

كما وصلت الشرطة إلى موقع الجريمة، واستطاعت تخليص المتهم من يد الأهالي قبل الفتك به، ووضعه داخل السيارة، وسط تهليل المواطنين، في حين وجه نشطاء نصائح للآباء والأمهات بالانتباه على أبنائهم والتشبث بأيديهم جيدًا، لمنع أي مكروه قد يحدث لهم.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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