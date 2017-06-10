مصطفى الفقي: تصريحات ترامب عن قطر "طق حنك" تحمل الكثير من التناقضات

كتبت-ياسمين محفوظ:

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه من السذاجة الاعتقاد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ موقفًا متشددًا ضد قطر.

وأضاف الفقي- في تصريحات خاصة لمصراوي، السبت: "ما صرح به ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس ما هو إلا طق حنك"، مشيرًا إلى أن ما قاله الرئيس الأمريكي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحمل تناقضات بشأن الدوحة، فسبق وأكد أنها دولة حليفة لهم.

ولفت المفكر السياسي إلى أن الإدارة الأمريكية لا تتحمس على إجراء أي عقوبة على قطر؛ لأنها تخدم أهداف أمريكا وإسرائيل في المنطقة وهي أن تشق وحدة الصف العربي وتشتت الدول العربية- على حد قوله.

واختتم الفقي حديثه بالتأكيد أن المصالحة الخليجية قادمة، ولكن ربما ستأخذ بعض الوقت حتى تنتهي الأزمة.

وكان دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، طالب قطر بوقف تمويل الإرهاب بشكل سريع، مضيفًا -خلال مؤتمر صحفي الجمعة، بالبيت الأبيض- أن كل من كان في قمة الرياض اتفقوا على وقف دعم الإرهاب.

وتابع الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروماني، كلوس لوهانيس، أمس الجمعة، أن قطر كانت تاريخيا ممولة للإرهاب، وقال إن تمويل قطر للإرهاب كان يحدث بدرجة كبيرة ، وأن ذلك يجب أن يتوقف.

وفي المقابل كان ريكس تلرسون وزير الخارجية الأمريكي صرح بأن أمير قطر حقق تقدما في وقف تمويل الإرهاب، وإبعاد المتشددين من بلاده، ولكنه يجب أن يقوم بالمزيد وبسرعة ،على عكس ما صرح به "ترامب".