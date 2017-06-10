مصدر أمني: رفع درجات الاستعداد الأمني بسبب أوضاع المنطقة

القاهرة -(أ ش أ):

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، رفع درجات الاستعداد الأمني خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية التي تمر بها المنطقة حاليًا، مشيرًا إلى أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وجه برفع درجات الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة.

وقال المصدر الأمني – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – : "إنه تم رفع درجات الاستعداد الأمني تحسبا لجنوح العناصر الإرهابية واستغلالها الظروف التي تمر بها المنطقة حاليا لتنفيذ عمليات عدائية تستهف أرواح المواطنين الأبرياء".

وأشار إلى أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه والكنائس والأديرة ودور العبادة والمنشآت الدينية بوجه عام والمتنزهات والأماكن السياحية ومرافق الدولة الحيوية فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء.