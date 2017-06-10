أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم السبت 10-6-2017 في الاسواق المصرية

شيماء مصطفى

بعد أن ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن، مع بداية شهر رمضان بسبب ازدياد الطلب على اللحوم والدواجن في هذا الشهر من كل سنة، على الرغم من الكساد في حركة البيع في الاسواق، فإن أسعار اللحوم والدواجن مستقرة حاليا، و قد اعلنت وزارة التموين مع بداية شهر رمضان، بأن كيلو اللحوم البرازيلية سيصل سعره نحو 60 بدلا من 70 جنيه، على أن تتحمل الحكومة فارق سعر تكلفة الاستيراد، وأوضحت الوزارة، بأن عرض اللحوم المجمدة والدواجن واللحوم السودانية في معرض ” أهلا رمضان” سيكون بسعر التكلفة، لتوفير نسبة كبيرة من اللحوم للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة.

متوسط سعر اللحوم في الأسواق السبت 10-6-2017 :

كيلو اللحم البتلو : 120- 160 جنيه.

كيلو اللحم الجاموسى : من 100 إلى 110 جنيه.

كيلو اللحم الجملى : من 75 إلى 95 جنيه.

كيلو اللحم الكندوز : 95 – 140 جنيه.

كيلو اللحم المفروم : 120 جنيه.

كيلو البوفتيك : 110 جنيه.

كيلو اللحم البرازيلى : 50 – 75 جنيه.

كيلو اللحم السودانى : من 75 إلى 80 جنيه.

كيلو اللحم الضأن البلدى : 100 – 130 جنيه.

كيلو اللحم الضأن المستورد : من 55 إلى 75 جنيه.

كيلو السجق : من 65 إلى 90 جنيه.

كيلو الكبد البلدى : من 100 إلى 110 جنيه.

كيلو الكبدة المستوردة : من 30 إلى 75 جنيه.

كرتونة البيض : 45 جنيه.

متوسط سعر الدواجن فى الاسواق اليوم السبت 10-6-2017 :

كيلو الفراخ البيضاء : 38 جنيه.

كيلو الدواجن البيضاء المبردة : من 29 إلى 32 جنيه.

كيلو كبد الدجاج : 42 جنيه.

كيلو الفراخ البلدى : 46 – 50 جنيه.

كيلو الارانب : من 45 إلى 55 جنيه.

كيلو البط : 35 – 45 جنيه.

كيلو الرومى : 30 – 48 جنيه.

زوج السمان : من 23 إلى 30 جنيه.

زوج الحمام : من 40 إلى 60 جنيه.

متوسط أسعار الأسماك اليوم السبت 10/6/2017 في الأسواق المحلية:

تحافظ أسعار الأسماك على استقرارها ولم يطرأ عليها تغيير يُذكر وتسجل ذات الأسعار التي وصلت إليها بعد آخر ارتفاع في بداية الشهر الجاري، وفيما يلي متوسط أسعار الأسماك في الأسواق:

كيلو سمك البلطي : 20-35 جنيها.

كيلو سمك المكرونة البلدي: 40 – 60 جنيها.

كيلو سمك البوري: 60 – 65 جنيها.

كيلو سمك الجمبري : 150 – 450 جنيه.

سمك الكابوريا: 80 – 140 جنيه.

السبيط : 40-70 جنيه.

البربون: 14-30 جنيه.

كيلو الثعابين: 100 – 110 جنيها.

يجب التنبيه إلى أن الاسعار المذكورة أعلاه، هي متوسط أسعار اللحوم و الدجاج الموجودة فى الاسواق، مع مراعاة اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى وعلى حسب التسعيرة التى يضعها كل تاجر.

المصدر : مصرفايف