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عرض إعلان جديد لفيلم "The Wolverine"

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عرض إعلان جديد لفيلم "The Wolverine" عرض إعلان جديد لفيلم "The Wolverine"

كتب : إنجي رأفت منذ 22 دقيقة

أطلق المخرج جايمس مانجولد، مخرج فيلم "The Wolverine"، إعلانا جديدا للفيلم، يظهر فيه الممثل العالمي جاكمان يضرب ممثل ياباني لأنه تعرض لـ"Mariko"، وهي الفتاة التي يحبها بطل الفيلم "Wolvie".

وصرح الممثل الأمريكي جاكمان أن المشهد الذي ظهر في الإعلان الجديد للفيلم مع الممثل الياباني يعتبر من أكثر المشاهد الممتعة في الفيلم.

وقال جاكمان إن اختيار هذا المشهد للظهور في الإعلان الجديد للفيلم يوضح شخصية "Wolvie"، وهي الشخصية التي يقوم بتمثيلها الممثل جاكمان، على أنها شخصية قوية ومرحة وبإمكانها أن تفعل أي شيء.

يشارك في بطولة فيلم "The Wolverin" عدد كبير من النجوم اليابانيين: الممثلة ريلا فوكوشيما، والممثل ويل يان لي، والممثلة تاو أوكاموتو، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في 25 يوليو في إنجلترا.

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ON Sport

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