اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 10/6/2017 بالأسواق المصرية

شيماء مصطفى

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 10/6/2017 بالأسواق المصرية، يعد الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل يومي منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العملة الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

أسعار الحديد اليوم، عودة جديدة للحديد في الأسواق المصرية، حيث تغيبت عن ساحة التعمير العديد من الشركات على مدار الأيام الماضية، نظرًا للتغيرات المفاجئة بالأسواق والتعاملات البنكية، ومع استقرار سعر الدولار الجمركي الذى صرح وزير المالية أنه سوف يستمر كما هو على مدار شهر يونيو الجاري وعدم تعديله كما هو معتاد كل 15 يومًا بدأت الأسعار في الاستقرار إلى حد ما، وبدأ عدد من شركات الحديد العودة مرة أخرى إلى الساحة، في ظل غياب حديد سرحان والكومي والمعادي عن الأسواق حتي الآن، وعلي الرغم من هذا استقرت أسعار الحديد اليوم مقارنة بالأسعار التي تم تداولها يوم أمس، ومن الواضح أنه يتم يتم تثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، كما صرحت بعض البنوك بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية.

اسعار الحديد اليوم السبت 10/6/2017

اسعار الاسمنت اليوم السبت 10/6/2017

المصدر : مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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