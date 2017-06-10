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اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 10/6/2017 بالأسواق المصرية

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 10/6/2017 بالأسواق المصرية اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 10/6/2017 بالأسواق المصرية

الحديد والأسمنت اليوم السبت 10/6/2017 بالأسواق المصرية، يعد الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل يومي منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العملة الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

أسعار الحديد اليوم، عودة جديدة للحديد في الأسواق المصرية، حيث تغيبت عن ساحة التعمير العديد من الشركات على مدار الأيام الماضية، نظرًا للتغيرات المفاجئة بالأسواق والتعاملات البنكية، ومع استقرار الجمركي الذى صرح وزير المالية أنه سوف يستمر كما هو على مدار شهر يونيو الجاري وعدم تعديله كما هو معتاد كل 15 يومًا بدأت الأسعار في الاستقرار إلى حد ما، وبدأ عدد من شركات الحديد العودة مرة أخرى إلى الساحة، في ظل غياب حديد سرحان والكومي والمعادي عن الأسواق حتي الآن، وعلي الرغم من هذا استقرت أسعار الحديد اليوم مقارنة بالأسعار التي تم تداولها يوم أمس، ومن الواضح أنه يتم يتم تثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، كما صرحت بعض البنوك بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية.

 

الحديد  اليوم السبت 10/6/2017

 

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 10250 جنيه 10250 جنيه
حديد بشاي 10150 جنيه 10150 جنيه
حديد العتال 10150 جنيه 10150 جنيه
حديد عطيه 10150 جنيه 10150 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 10000 جنيه 10000 جنيه
حديد المصريين 10050حنيه 10050حنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري 9950 جنيه 9950 جنيه

اسعار الاسمنت اليوم السبت 10/6/2017

 

 
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 698 جنية
أسمنت النصر النصر 673 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 720 جنيه
الفهد الفهد 675 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 663 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 680 جنيه
أسمنت حورس حورس 670 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 668 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 670 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 675 جنيه

 

المصدر : مصر365

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