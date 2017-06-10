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محافظ الأقصر يأمر بتكثيف الإنارة وإحكام وسائل التأمين بالمعديات النيلية

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يأمر بتكثيف الإنارة وإحكام وسائل التأمين بالمعديات النيلية

01:15 م السبت 10 يونيو 2017

محافظ الأقصر يأمر بتكثيف الإنارة وإحكام وسائل التأمين بالمعديات النيلية

الأقصر – محمد محروس:

أمر محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، بتكثيف الإنارة بالمعديات النيلية وإحكام السيطرة عليها لحماية وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس مدينة القرنة وقيادات تنفيذية بالمحافظة.

و بحث المحافظ آخر المستجدات في مشروع إنشاء محطة مياه القرنة لتغذية ومد خطوط المياه للمواطنين بمدينة القرنة والمساهمة في القضاء علي ضعف المياه حيث وجه بسرعة انجاز الأعمال بالمحطة وتوصيل خطوط المياه.

كما تجول المحافظ بعدد من طرق مدينة القرنة من أسفل كوبري البغدادي وكمين مدينة القرنة لبحث تمهيد وإصلاح الطريق للسير والمارة.
كما تفقد المحافظ مركز شباب البعيرات المطور لبحث رفع كفاءته وتطويره.

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