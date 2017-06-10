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بعد استشهاد والدهم.. الأنبا اغاثون يسيم الطفلين "ماركو ومينا" شمامسة

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بعد استشهاد والدهم.. الأنبا اغاثون يسيم الطفلين "ماركو ومينا" شمامسة بعد استشهاد والدهم.. الأنبا اغاثون يسيم الطفلين "ماركو ومينا" شمامسة

مصراوي Masrawy

بعد استشهاد والدهم.. الأنبا اغاثون يسيم الطفلين "ماركو ومينا" شمامسة

01:11 م السبت 10 يونيو 2017

المنيا ـــ ريمون الراوي : مرفق صور

قام الأنبا اغاثون أسقف مطرانية مغاغة والعدوة شمال محافظة المنيا، بسيامة الطفلين ماركو عايد 14 سنة، وشقيقه مينا عايد 10 سنوات شمامسة للخدمة بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير الجرنوس بمغاغة، بدرجة "ابسلتيس" مرنم.

وكانا الطفلين شاهدا واقعة الهجوم الإرهابي على زوار كانوا في طريقهم لدير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا، واستشهد والدهما فيه أمام أعينهم، وتحقق ما يشبه المعجزة في نجاتهما.

جاء ذلك وسط حالة من الاستحسان بين أهالي القرية حيث أن الطفلين يواظبان على حضور القداسات والصلوات بشكل مستمر.

يذكر أن مسلحين إرهابيين استهدفوا أتوبيس وسيارتين يستقلهم أقباط كانوا في طريقهم لزيارة دير الأنبا صموئيل بالطريق الصحراوي الغربي وأطلقوا عليهم وابل من الرصاص مما أدى لاستشهاد 28 وإصابة 25 شخصًا جميعهم من مراكز بني مزار ومغاغه بالمنيا والفشن ببني سويف.

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مصراوي Masrawy

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