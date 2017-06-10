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احتراق أتوبيسين وسيارة ملاكي في جراج بطوخ

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مصراوي Masrawy

احتراق أتوبيسين وسيارة ملاكي في جراج بطوخ

01:03 م السبت 10 يونيو 2017

احتراق أتوبيسين وسيارة ملاكي في جراج بطوخ

صورة تعبيرية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تمكنت، أجهزة الحماية المدنية والحريق بطوخ، اليوم السبت، من السيطرة علي حريق هائل، شب بجراج بقرية كفر منصور.

وأسفر الحريق عن احتراق اتوبيسين، وسيارة ملاكي، وتحرر به المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد، عماد عياد مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل في جراج بقرية كفر منصور مركز طوخ.

انتقل النقيب محمد بدوي، رئيس وحدة إطفاء طوخ، و3 سيارات للسيطرة علي الحريق، بعد ساعة كاملة من نشوبه، ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وتبين من تحريات العميد حسام الحسيني، وكيل مباحث القليوبية، أن الجراج ملك محمد عبد الحميد، والحريق أسفر عن احتراق أتوبيسين وسيارة ملاكي.
ورجحت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي بينما أمرت النيابة بندب المعمل الجنائي، لتحديد السبب، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

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