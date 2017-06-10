سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة السبت 10 يونيو 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم السبت 10 يونيو 2017 ، سنقدم لحضراتكم جدول محدثة لحظياً تعرض ، سعر الذهب اليوم ، محدثه أول بأول ، سعر الذهب اليوم بالدولار ، لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الأكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9 ، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم ، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا في البورصات العالمية ، مما أثر بدوره على أسعار المعدن الأصفر داخل جمهورية مصر العربية، ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل بأسعار جرام الذهب في مصر والبورصات العالمية، متابعة لحظية لأسعار الذهب اليوم عالمياً ومحلياً ، سعر الذهب اليوم، أسعار جرام الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، في محلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية ، وذلك نظراً لتغيرات سعر الذهب اليوم ما بين الارتفاع والهبوط بشكل واضح وأرقام ملحوظة .
سعر الذهب اليوم السبت 10-6-2017
السعر العالمي : 1,266.51 دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|729 إلى 730
|عيار 22
|668 إلى 669
|عيار 21
|638 إلى 639
|عيار 18
|547 إلى 548
|عيار 14
|425 إلى 426
|عيار 12
|365 إلى 365
|الاونصة
|22,676 إلى 22,712
|الجنيه الذهب
|5,104 إلى 5,112
|الكيلو
|729,143 إلى 730,286
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads