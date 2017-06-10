سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة السبت 10 يونيو 2017 في مصر

شيماء مصطفى

سعر الذهب اليوم السبت 10 يونيو 2017 ، سنقدم لحضراتكم جدول محدثة لحظياً تعرض ، سعر الذهب اليوم ، محدثه أول بأول ، سعر الذهب اليوم بالدولار ، لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الأكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9 ، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم ، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا في البورصات العالمية ، مما أثر بدوره على أسعار المعدن الأصفر داخل جمهورية مصر العربية، ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل بأسعار جرام الذهب في مصر والبورصات العالمية، متابعة لحظية لأسعار الذهب اليوم عالمياً ومحلياً ، سعر الذهب اليوم، أسعار جرام الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، في محلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية ، وذلك نظراً لتغيرات سعر الذهب اليوم ما بين الارتفاع والهبوط بشكل واضح وأرقام ملحوظة .

سعر الذهب اليوم السبت 10-6-2017

السعر العالمي : 1,266.51 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 729 إلى 730 عيار 22 668 إلى 669 عيار 21 638 إلى 639 عيار 18 547 إلى 548 عيار 14 425 إلى 426 عيار 12 365 إلى 365 الاونصة 22,676 إلى 22,712 الجنيه الذهب 5,104 إلى 5,112 الكيلو 729,143 إلى 730,286

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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