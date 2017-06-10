رئيس هيئة الأوقاف: استراد الأراضي المعتدى عليها مهمتي الأولى
رئيس هيئة الأوقاف: استراد الأراضي المعتدى عليها مهمتي الأولى
01:04 م السبت 10 يونيو 2017
إزالة التعديات على أراضي الدولة
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية الجديد، إن استرداد الأراضي المعتدى عليها هي مهمته الأولى بعد توليه المنصب.
وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا موسعا صباح اليوم السبت، مع مديري مناطق الأوقاف على مستوى الجمهورية، لبحث تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالةالتعديات على أراضي الدولة.
وأضاف عبدالحافظ، خلال اجتماعه بمديري المناطق على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، أنه سيعمل على استثمار أراضي الهيئة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما يحقق المصلحة، مؤكدًا أنه لا تفريط في مال الوقف.
وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع، أنه لا توجد نية لبيع أموال الوقف، إلا في حالة وجود منفعة عامة.
وأشار رئيس هيئة الأوقاف الجديد، إلى أنه سيعمل على وضع خطة لتعظيم استثمار أموال الوقف، بالتعاون مع شركات عالمية.
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