"إسكان النواب" تُناقش مشاكل الوحدات الاجتماعية وضوابط الإعلانات بالعاصمة الجديدة
"إسكان النواب" تُناقش مشاكل الوحدات الاجتماعية وضوابط الإعلانات بالعاصمة الجديدة
12:59 م السبت 10 يونيو 2017
النائب علاء والي
كتب- أحمد علي:
أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تناقش في اجتماعاتها هذا الأسبوع العديد من القضايا الهامة التى تمس المواطنين وعلى رأسها قضايا الإسكان الاجتماعي في عدد من محافظات الجمهورية.
وكان النواب: عطية مسعود، وعبد المنعم العليمي، وأبو المعاطى مصطفى، ومي البطران، تقدموا بطلبات إحاطة في هذا الصدد إلى جانب مناقشة اللجنة طلب إحاطة خاص برفض الشركة القابضة للتشييد والبناء، تنفيذ قرار الجمعية العمومية بتخصيص مساحة 6 آلاف متر مربع لكل قرية من قرى قطاع مريوط التابع لشركة مريوط الزراعية لاستغلالها كخدمات للقرى.
وأضاف علاء والي: "اللجنة ستناقش وضع ضوابط للإعلانات والآليات الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بناء على طلب إحاطة للنائب محمد العقاد، إلى جانب مناقشتها للعديد من طلبات الاحاطة الخاصة بمشروعات الصرف الصحى ومشاكل مياه الشرب فى العديد من المحافظات هي: "بنى سويف، وشمال سيناء، وأسوان، وأسيوط، والجيزة "، وكذلك توقف العمل بالخزان الخاص بمياه الشرب بوادى النطرون والمسند لشركة حسن علام من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمقرر تسليمه فى نوفمبر 2016.
وذكر رئيس اللجنة، أنهم سيتطرقون لمناقشة طلب إحاطة بشأن ضرورة أن يكون التعاقد بين المواطنين المستفيدين من الإسكان الاجتماعى من وادى النطرون مع بنك الإسكان والتعمير بمدينة الســادات بدلاً من برج العرب نظرًا لقرب مدينة السادات من وادى النطرون، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين، وطلب آخر بشأن عدم طرح العمارات المخصصة للإسكان الاجتماعى بمحافظة الغربية على المستحقين بالرغم من الانتهاء منها بالكامل.
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