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سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداءالسبت 10 يونيو 2017 الآن في مصر

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سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداءالسبت 10 يونيو 2017 الآن في مصر سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداءالسبت 10 يونيو 2017 الآن في مصر

 

اليوم السبت 10 يونيو 2017 في الآن ، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، سعر الدولار اليوم في مصر ، متابعة مستمرة لأسعار الدولار في السوق السوداء والعوامل التي تحدد سعر الدولار في السوق المصرفي المصري سواء بالصعود أو بالهبوط كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الأسبوع الماضي عند متوسط الدولار السابقة، وهذا ابتداء من الشهر الحالي، وما زالت البنوك الخاصة والتي منها “اتش اس بي سي – HSBC”، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك المشرق، بنك باركليز – مصر، وغيرهم مما يعملون في القطاع المصرفي  يقدمون  أعلى سعر لشراء الدولار .

وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، افضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخري، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخري، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، أسعار العملة الأمريكية الدولار اليوم، سعر الدولار الآن في كافة البنوك، ومتابعة لحظية لتغيراته بالسوق السوداء ويمكنك أيضاً متابعة أسعار الدولار في البنوك والسوق أم عبر تطبيق بكام في مصر والمتوفر على جوجل بلاي.

 

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

18.05
أفضل بنك تشتري منه الآن:

البنك الأهلي المصري

18.08
أفضل بنك تبيع له الآن:

مصرف أبو ظبي 

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 18.10 جنية للشراء، 18.15 جنية للبيع.

 

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 18.0500 18.1500
مصرف ابو ظبي 18.0800 18.1700
البنك المصري الخليجي 18.0500 18.1500
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0500 18.1500
بنك القاهرة 17.9500 18.0500
بنك الاسكندرية 18.0500 18.1500
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0379 18.1397
بنك مصر 17.9500 18.0500
بنك بلوم مصر 18.0500 18.1500
كريدي أجريكول 18.0700 18.1700
بنك التعمير والإسكان 18.0500 18.1500
بنك بيريوس 18.0500 18.1500
بنك قناة السويس 18.0500 18.1500
المصرف المتحد 18.0500 18.1500
البنك التجاري الدولي 18.0500 18.1500
المصري لتنمية الورادات 18.0500 18.1500
البنك الأهلي المتحد 18.0700 18.1700
بنك المشرق 18.0700 18.1700
البنك الأهلي اليوناني 18.0500 18.1500
بنك HSBC 18.0700 18.2200
بنك سايب 18.0700 18.1700

 

 

المصدر : مصر365

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