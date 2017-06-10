سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداءالسبت 10 يونيو 2017 الآن في مصر

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم السبت 10 يونيو 2017 في مصر الآن ، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، سعر الدولار اليوم في مصر ، متابعة مستمرة لأسعار الدولار في السوق السوداء والعوامل التي تحدد سعر الدولار في السوق المصرفي المصري سواء بالصعود أو بالهبوط كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات الأسبوع الماضي عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا ابتداء من الشهر الحالي، وما زالت البنوك الخاصة والتي منها “اتش اس بي سي – HSBC”، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك المشرق، بنك باركليز – مصر، وغيرهم مما يعملون في القطاع المصرفي يقدمون أعلى سعر لشراء الدولار .

وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، افضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخري، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخري، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، أسعار العملة الأمريكية الدولار اليوم، سعر الدولار الآن في كافة البنوك، ومتابعة لحظية لتغيراته بالسوق السوداء ويمكنك أيضاً متابعة أسعار الدولار في البنوك والسوق أم عبر تطبيق بكام في مصر والمتوفر على جوجل بلاي.

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

18.05 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك الأهلي المصري 18.08 أفضل بنك تبيع له الآن : مصرف أبو ظبي سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 18.10 جنية للشراء، 18.15 جنية للبيع.

المصدر : مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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