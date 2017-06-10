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أمن القاهرة يقوم بتوزيع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين ودور رعاية الأيتام

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مصراوي Masrawy

أمن القاهرة يقوم بتوزيع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين ودور رعاية الأيتام

12:52 م السبت 10 يونيو 2017

أمن القاهرة يقوم بتوزيع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين ودور رعاية الأيتام

كتب- فتحي سليمان:

قامت مديرية أمن القاهرة، بمناسبة حلول النصف من رمضان، بتوزيع كمية كبير من السلع الغذائية على المواطنين، ودور رعاية الأيتام، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتدعيم أطر التواصل الإيجابي مع المواطنين، خاصةً في المناسبات الدينية والاجتماعية.

وقامت مديرية أمن القاهرة بتخصيص عدد من السيارات التابعة للمديرية؛ لتوزيع بعض المنتجات والسلع الغذائية الأساسية، التي تم إعدادها بمعرفة شركة (أمان) للمنتجات الغذائية، بإجمالي 3000 كرتونة، تشمل كافة السلع الغذائية على عددٍ من المواطنين بالمجان؛ وذلك بمناطق أخرى غير التي سبق التوزيع بها، شملت عين الصيرة، والسيدة زينب، والمطرية، والزاوية الحمراء، بالإضافة إلى توزيع عدد آخر من تلك الكراتين على دور رعاية الأيتام.

وقد كلف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة قيادات ميدانية، بالإشراف على توزيع تلك السلع؛ لضمان وصولها للأسر الأكثر احتياجا، لتحقيق الهدف منها في تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، بالإضافة لتخصيص سيارات أخرى لتوصيل تلك السلع لدور رعاية الأيتام؛ وذلك بمشاركة ضباط إدارة الإعلام والعلاقات، وضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمديرية.

ومن جانبهم، أعرب المواطنون ومسئولو دور الأيتام عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار، والتواصل معهم في تلك المناسبات.

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