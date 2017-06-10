جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بقتل"طفل أكتوبر" بعد شائعة هروبهم

كتب - محمد شعبان:

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها برئاسة اللواء هشام العراقي، لضبط النقيب طاهر محمد أمين أبوطالب، حفيد رئيس الجمهورية الأسبق، والطالب خالد أحمد عبد التواب، نجل عضو مجلس النواب، المتهمين بواقعة مقتل الطفل يوسف سامح العربي بطلق ناري في الرأس بميدان الحصري بأكتوبر.

وفي وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، من ضبط 3 متورطين في الواقعة، عقب ثبوت إطلاقهم أعيرة نارية في الهواء خلال حفل زفاف أُقيم بفيلا بالقرب من ميدان الحصري.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى بمباحث الجيزة، إن اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على تواصل مستمر مع فريق البحث المتواجد بالفيوم بقيادة العميد عبد الوهاب شعراوي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه تم إعداد عدة أكمنة للمتهمين في الأماكن التي اعتادوا التردد عليها، علاوة على كمين ثابت أمام منزلهما بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم بقيادة اللواء خالد شلبي.

وبسؤال المصدر عن تردد بعض الأنباء بهروب المتهمين إلى محافظتي القاهرة والإسكندرية، أكد أن "كافة الاحتمالات واردة، وشغالين على كل معلومة".

تعود أحداث الواقعة إلى آواخر أيام الشهر الماضي، وذلك حال وقوف الطفل "يوسف"، رفقة زملائه أمام مطعم شهير بميدان الحصري، وفوجئ أصدقاء "يوسف" بسقوطه على الأرض "وقع مرة واحدة"، وعلى إثر ذلك أسرع عددًا من المارة ورواد المطعم لاكتشاف الأمر، ونقلوا الطفل إلى مستشفى جامعة 6 أكتوبر، وتبين إصابته بطلق بالرأس، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة بعدها بعدة أيام.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من ضبط المتهم "زياد.م" - (22 عاما) - طالب بكلية التجارة مقيم بمحافظة الفيوم، بعدما كشفت التحريات إطلاق بعض الأشخاص أعيرة نارية في توقيت متزامن للحادث أثناء حفل خطوبة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم، بمنطقة متاخمة لمكان الحادث، وعُثر على 18 ظرف فارغ لطلقات بندقية آلية.