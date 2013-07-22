بالصور| كارن جيلان تحلق شعرها من أجل The Guardians Of the Galaxy

كتب : إنجي رأفت منذ 2 دقيقة

ظهرت الممثلة الأمريكي كارن جيلان في مؤتمر صحفي عن فيلمها الجديد "The Guardians Of the Galaxy"، وفاجأت الجمهور بحلاقة شعرها تماما من أجل الدور التي تمثله في الفيلم.

وتقدم كارن جيلان دور Nebula وهي تمثل فتاة من القراصنة وتحاول طوال الفيلم القضاء على كل من تقابله من أجل التخلص من المدنيين تماما.

ظهرت الممثلة الأمريكية في عدة برامج قبل أن تحلق شهرها بيوم واحد ومن المقرر أن تقوم الممثلة بعدة أدوار جديدة في فيلم "Oculus" وفيلم "Not Another Happy Ending" الذي من المقرر عرضه هذا الشهر.

كارن جيلان ليست أول ممثلة تقوم بحلاقة شعرها، فقد قامت العديد من نجمات هوليود بحلاقة شعرهن من قبل مثل المغنية بريتني سبيرز والممثلة دامي موور وناتالي بورت مان وغيرهم .