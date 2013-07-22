أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| كارن جيلان تحلق شعرها من أجل The Guardians Of the Galaxy

Google+ Print
بالصور| كارن جيلان تحلق شعرها من أجل The Guardians Of the Galaxy بالصور| كارن جيلان تحلق شعرها من أجل The Guardians Of the Galaxy

كتب : إنجي رأفت منذ 2 دقيقة

ظهرت الممثلة الأمريكي كارن جيلان في مؤتمر صحفي عن فيلمها الجديد "The Guardians Of the Galaxy"، وفاجأت الجمهور بحلاقة شعرها تماما من أجل الدور التي تمثله في الفيلم.

وتقدم كارن جيلان دور Nebula وهي تمثل فتاة من القراصنة وتحاول طوال الفيلم القضاء على كل من تقابله من أجل التخلص من المدنيين تماما.

ظهرت الممثلة الأمريكية في عدة برامج قبل أن تحلق شهرها بيوم واحد ومن المقرر أن تقوم الممثلة بعدة أدوار جديدة في فيلم "Oculus" وفيلم "Not Another Happy Ending" الذي من المقرر عرضه هذا الشهر.

كارن جيلان ليست أول ممثلة تقوم بحلاقة شعرها، فقد قامت العديد من نجمات هوليود بحلاقة شعرهن من قبل مثل المغنية بريتني سبيرز والممثلة دامي موور وناتالي بورت مان وغيرهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة