إثيوبيا تحذر من نفاد المساعدات الغذائية الطارئة بدءا من الشهر المقبل

أديس أبابا - (أ ش أ)

حذرت الحكومة الإثيوبية من نفاد المساعدات الغذائية الطارئة لديها بدءا من الشهر المقبل حيث إن أعداد ضحايا الجفاف في البلاد بلغ 7.8 مليون شخص.

وقال رئيس لجنة إدارة مخاطر الكوارث في إثيوبيا ميتيكو كاسا - وفقا لقناة (فوكس) نيوز الأمريكية اليوم السبت - إن البلاد تحتاج إلى أكثر من مليار دولار للمساعدات الغذائية الطارئة، مشيرا في الوقت ذاته إلى قلة الأمطار الموسمية ونفوق الماشية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أحمد المريخي قد قال إن إرهاق المتبرعين ووجود أزمات مماثلة في أماكن أخرى قد أضر بجهود المساعدات، مضيفا إن الشاغل الرئيس هو تجنب حدوث مجاعة.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت نزوح مئات آلاف الأشخاص في إثيوبيا، وذلك في ظل تفاقم الأزمة مع تدفق أشخاص من الصومال، كما زار وفد دولي أمس، أحد أسوأ المناطق المتأثرة بالجفاف في البلاد، والتي تقع بالقرب من الحدود الصومالية.