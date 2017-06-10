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هاينكس يطالب كروس بالإعتزال

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هاينكس يطالب كروس بالإعتزال هاينكس يطالب كروس بالإعتزال

التحرير

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طالب مدرب بايرن ميونيخ السابق يوب هاينكس مازحا نجم ريال مدريد توني كروس بضرورة الإعتزال وذلك عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته حسبما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وتواجد كروس ضمن فريق بايرن ميونيخ الذي توج بالثلاثية التاريخية تحت قيادة هيانكس في موسم 2012- 2013، ومنذ ذلك الحين فشل البايرن في الفوز بأي لقب في دوري الأبطال بينما توج كروس باللقب مرتين مع ريال مدريد.

وإلى جانب تتويج كروس بلقب مونديال 2014 رفقة الألماني، يرى هاينكس أن توني كروس وهو في عمر الـ27 تمكن من الفوز بكل الألقاب الممكنة وعليه الإعتزال الأن.

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وأوضح هاينكس أن كروس هو اللاعب الذي يبني عليه المدرب الخطة، مشيرا إلى التطور الكبير الذي حققه بالإنتقال إلى ريال مدريد، وبدوره قال كروس بأنه لن يعتزل الأن بعد تتويجه بكل الألقاب.

وأشار كروس بأن اللاعب دائمًا ما يضع لنفسه أهداف جديدة وهو يمتلك أهدافًا بالفعل مع ريال مدريد والمنتخب الألماني يرغب في تحقيقها، مشيرا إلى رغبته في الفوز بكل الألقاب الممكنة.

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التحرير

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