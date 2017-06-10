إنتر يطلب 44 مليون جنيه استرليني لبيع نجمه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم السبت، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، طلب 44 مليون جنيه استرليني، لبيع جناحه الدولي الكرواتي، إيفان بيريسيتش، لصفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشتسر يونايتد، لضم الدولي الكرواتي صاحب الـ28 عامًا، خلال الميركاتو الحالي، بعد تألقه مع إنتر منذ انضامه من صفوف فولفسبورج الألماني في 2015.

شاهد أيضا

وتشر الأرقام إلى إيفان بيريسيتش، سجل مع الإنتر 10 أهداف وصنع 6 آخرينمنذ انضمامه للفريق، فيما سجل 16 هدفًا خلال 56 مباراة مع منتخب بلاده.