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ننشر تفاصيل ومواعيد تسليم شقق «دار مصر» في 4 مدن جديدة

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ننشر تفاصيل ومواعيد تسليم شقق «دار مصر» في 4 مدن جديدة ننشر تفاصيل ومواعيد تسليم شقق «دار مصر» في 4 مدن جديدة

التحرير

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 كشفت مصادر بوزارة الإسكان، بدء تسليم وحدات مشروع دار للإسكان المتوسط، في أربعة مدن جديدة هي "العبور، دمياط الجديدة، العاشر من رمضان، بدر"، خلال أسبوع واحد من الآن.

 وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها، أن بنك التعمير والإسكان سيرسل رسائل نصية لعدد من الحاجزين بالمشروع، للحضور وبدء استلام وحداتهم السكنية.

وأوضحت المصادر لـ «التحرير» أنه سيتم تسليم40 عمارة ، في الأربع مدن، على أن يتم تسليم الحاجزين باقي الوحدات تباعاً، كل خمسة عشر يوماً.

يذكر أن وزارة الإسكان قد طرحت مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، في ديسمبر 2014، على أن يكون التسليم خلال 18 شهرا، أي في يونيو من العام الماضي 2016، وهو ما لم يحدث حتى الآن، أي أن التسليم تأخر قرابة عام كامل، كما ان الحاجزون بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، ينتظرون منذ عامين، استلام وحداتهم السكنية، وأحدثت موجة الطقس السيئ في وقت سابق قلق شديد لدى الحاجزين، بسبب تأثر واجهات وأسطح عدد من العمارات السكنية وحدوث رشح بهما، وخاصة في عمارات المشروع بمدينة دمياط الجديدة، بسبب عدم عزل أسطح العمارات.

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