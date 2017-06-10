وفد برلماني يلتقي 14 نائباً بالكونجرس الأمريكي

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قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلماني المتوجهة للكونجرس، بأن الوفد غادر فجر اليوم السبت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكداً علي أهمية الزيارة والتي تأتى كأول زيارة رسمية من البرلمان المصري للكونجرس الأمريكي منذ عام 2008.

وأضاف الخولى بأنه من المنتظر أن يلتقي الوفد المصري المكون من 14 نائباً مع نظرائه فى الكونجرس الأمريكي، بالإضافة للقاءات مرتقبة مع عدد من مراكز الفكر والبحث.

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وأوضح أن الزيارة تهدف فى الأساس لبناء جسور من التواصل بين البلدين على المستوى البرلماني، بالإضافة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني ومعاقبة الدول والتنظيمات الداعمة للإرهاب.