أخبار عاجلة

وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
في حضور مرتضى منصور.. الزمالك يجدد تعاقد رباعي السلة -
بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس» -
كوبر: سنلعب على الفوز في لقاء تونس -
نائب وزير الزراعة توضح سبب ارتفاع أسعار البيض.. وتؤكد: 4 إجراءات لمحاربة الغلاء​ -
وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الإثنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وفد برلماني يلتقي 14 نائباً بالكونجرس الأمريكي

Google+ Print
وفد برلماني يلتقي 14 نائباً بالكونجرس الأمريكي وفد برلماني يلتقي 14 نائباً بالكونجرس الأمريكي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلماني المتوجهة للكونجرس، بأن الوفد غادر فجر اليوم السبت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكداً علي أهمية الزيارة والتي تأتى كأول زيارة رسمية من البرلمان المصري للكونجرس الأمريكي منذ عام 2008.

وأضاف الخولى بأنه من المنتظر أن يلتقي الوفد المصري المكون من 14 نائباً مع نظرائه فى الكونجرس الأمريكي، بالإضافة للقاءات مرتقبة مع عدد من مراكز الفكر والبحث.

شاهد أيضا

وأوضح أن الزيارة تهدف فى الأساس لبناء جسور من التواصل بين البلدين على المستوى البرلماني، بالإضافة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني ومعاقبة الدول والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين

«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس

«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس

إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية

إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية

رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا»

رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا»