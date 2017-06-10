«دعم مصر»: الصورة غير مكتملة بخصوص «ترسيم الحدود» واختطاف المجلس غير مقبول

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قال ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، في بيان، اليوم، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وجهت الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة، أثناء نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية بداية من غدا، الأحد.

وأضاف الائتلاف أن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية شأنها شأن أي اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، موضحا أنه في زمن ليس ببعيد نظر البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان التي كان من آثارها عودة الحقوق لأصحابها وكان من أهم نتائجها حصول مصر على الحصة الأكبر من غاز المتوسط.

وأشار إلى أن نظر الاتفاقية مع السعودية لا يخرج عن الصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان ونواب الشعب، وهي صلاحيات لا يجوز القفز عليها أو تخطيها من أي سلطة أخرى سواء تحت ضغوط شعبية أو حملات إعلامية.

وذكر الائتلاف أن «حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي تعد أمرا غير مقبولا ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه»،

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وأضاف الائتلاف أنه لن يرضى بالتنازل عن حقوق برلمان بالكامل في نظر تلك الاتفاقية وإبداء رأيه فيها بممارسة ضغوط إعلامية على النواب وترهيبهم بالشعارات التي لا تعبر عن حقائق الأمور.

وشدد الائتلاف أنه على النواب التريث وانتظار ما سيعرض من أمور ووثائق على المجلس قبل تكوين الرأي النهائي لأيا منهم، مطالبا بعدم صدور الراي إلا بعد دراسة واستماع، ومناقشة الفنيات بحضور الخبراء والمتخصصين للبرلمان.

وجدد الائتلاف ثقته في المؤسسات التي تفاوضت لسنوات طويلة، مضيفا أنه «من حقنا التأكد من جميع الحقائق دون خجل، ولا يجب علينا الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات والوقوع أسرى لحملات رأي عام ربما صدرت بصورة مغلوطة عن الأمر برمته».

وأعلن الائتلاف أنه لا يعفي الحكومة من هذه المسئولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأى العام في التوقيت المناسب كما كان عليها التعامل بشكل سياسي مناسب مع هذه القضية الشائكة وهذا الملف الهام.