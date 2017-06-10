إغلاق الشوارع بالقليوبية يثير غضب الأهالي.. والسبب «دواعٍ أمنية»

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- تنفيذيون: حاولنا ومفيش فائدة.. المواطنون: زهقنا.. وسياسيون: ليس حلاً

«دواعٍ أمنية».. كلمة السر فى غلق عدد كبير من شوارع محافظة الدقهلية، حيث تسبب غلق الشوارع فى حالة من السخط بين المواطنين، خصوصا أنها خلقت معاناة فى السير لمسافات طويلة، وصولا إلى منازلهم ومصالحهم بجانب استغلال السائقين رفع الأجرة..

طريق الكورنيش

فى بنها أغلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية طريق الكورنيش، المؤدى إلى مجمع المواقف الجديد، وطريق كفر شكر لدواعٍ أمنية، منذ أحداث تفجير سيارة أمام مديرية أمن القاهرة عام 2014، ما تسبب ذلك فى معاناة المواطنين القادمين من وإلى مواقف السيارات، حيث يضطر سائقو الأجرة «السوزوكى» إلى السير مسافات طويلة للوصول إلى الموقف ما جعلهم يرفعون تعريفة الركوب وسط سخط من المواطنين.

وقال أحمد جودة، مواطن من بنها، إن غلق طريق الكورنيش بجوار مديرية الأمن خلق معاناة لسكان مناطق كفر السرايا وأتريب والفلل وبنها الجديدة وغيرها، بجانب صعوبة الوصول إلى مديرية التموين ومستشفيات التأمين الصحى والجامعة وبنها التعليمى والأطفال التخصصى والصحة النفسية والمركز الطبى وعدم الاستفادة من كبارى الرياح التوفيقى، التى كلفت الدولة ملايين الجنيهات.

من جانبه، طالب الدكتور رمضان عرفة، مدير مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مدير أمن القليوبية، بضرورة فتح شارع الرياح التوفيقى من أمام مديرية الأمن كأحد أهم مطالب أهالى مدينة بنها والوافدين إليها، حيث إن فتح الشارع سوف يساعد على السيولة المرورية ومنع التكدس بالمدينة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة بعد تركيب حواجز أسمنتية حول المديرية بالكامل.



وقال كامل السيد، أمين حزب التجمع بالقليوبية، إن اعتماد أجهزة الأمن على غلق الطرق والشوارع بغرض التأمين ليس حلًا، لكنه يثير أزمات سيما أن المواطنين يتحملون مشقة هذا الإجراء الذى يتسبب فى تكدس السيارات بشكل مستفز، ويكلفهم أعباء إضافية فى ظل عدم وجود البدائل.

وعن هذه الأزمة قالت نجوى العشيرى، رئيس مدينة بنها لـ«التحرير» إنه تم التواصل مع مديرية الأمن كثيرًا لفتح طريق الكورنيش، وحاولنا أكثر من مرة دون فائدة، وكل الردود الغلق لـ«دواع أمنية».

شارع مجلس المدينة

وفى مدينة قها ما زالت معاناة المواطنين مستمرة فى ظل غلق شارع مجلس المدينة القادم من الطريق الزراعى منذ 6 سنوات تقريبًا لدواع أمنية بسبب وجود قسم الشرطة على الرغم من عرض الأمر على المجلس التنفيذى ومحافظ الإقليم اللواء محمود عشماوى ومدير الأمن، لكن دون جدوى.

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وقال إبراهيم محمد، مواطن من قها، «تعبنا من الشكوى وزهقنا من قصة غلق الشارع ونتكبد العناء فى السير لمسافات طويلة للوصول إلى منازلنا ومجلس المدينة»، مضيفا «الشارع كان بيوفر علينا كتير، وأطالب بإعادة فتحه رأفة بنا».

من جانبه قال طه رشدى، رئيس مدينة قها لـ«التحرير»، إنه أعدّ مقايسة منذ 10 أيام، وأرسلها لمديرية الأمن بشأن تركيب حواجز أسمنتية «نيوجيرسى» أمام القسم لإعادة فتح هذا الشارع باعتباره أحد الشوارع الحيوية، الذى تسبب إغلاقه فى حدوث حالة من الارتباك والسخط لدى المواطنين، وما زال الأمر محل القيد والدراسة وليس هناك أى جديد.

شارع منتزة محمد على

وفى شبرا الخيمة فوجئ المواطنون بفرض إجراءات أمنية مشددة أمام المطرانية بشارع منتزة محمد على الرئيسى، وأغلقت قوات الأمن بشكل كامل الشوارع أمام وفى محيط الكنيسة بمتاريس مرورية، ومنعت تمامًا مرور السيارات والدراجات البخارية والتأكد من هوية المارين وتفتيش أى متعلقات بحوزتهم.

وقال على عبد الجليل، أحد أصحاب المحال، إن الشارع مغلق منذ أكثر من 5 أشهر، ما أثار غضب الأهالى بسبب اضطرارهم إلى المرور فى الشوارع الجانبية غير الآدمية، التى يكثر بها المطبات، ولا تسع لمرور السيارات، ونضطر إلى الذهاب للدوران حول كلية الزراعة للوصول إلى منازلنا.

وأضاف: لم نتعوّد على ذلك فقد كان الشارع يغلق فى المناسبات المسيحية يومًا أو ثلاثة على أقصى تقدير، أما الآن مصالحنا ومدارسنا تعطلت وحالنا وقف والشارع تحول إلى ملعب لكرة القدم بسبب توقف الحركة به.

وقال تيسير نصير، مواطن من شبرا الخيمة، إن مشادات تحدث بشكل يومى بين سكان منطقة شبرا المحطة والقوات المعينة على تأمين المطرانية بسبب غلق الشارع ومنع المرور والتفتيش ونطالب بعمل كارنيهات لأهالى المنطقة والقاطنين بجوار الكنيسة أو أى إجراءات لتسهيل مرورهم وركن سياراتهم أسفل منازلهم حتى لا تتعرض للسرقة ورفع حالة التضييق بهذا الشارع الحيوى والمهم الذى تسبب غلقه فى مأساة كبرى.