سحر نصر تبحث ترتيبات اجتماعات اللجنة العليا «المصرية- الأردنية»

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بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وعلى العايد، سفير الأردن لدى القاهرة، الترتيبات النهائية لاجتماعات اللجنة العليا "المصرية- الأردنية" فى دورتها الـ27، والمقرر عقدها فى الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل فى عمان برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء الذى جمعهما بمقر الوزارة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على زيادة الاستثمارات الأردنية فى مصر.

وأكدت نصر عمق العلاقات "المصرية - الأردنية" المشتركة، والاستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين.

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وناقشت الوزيرة مع سفير الأردن لدى القاهرة أهم الموضوعات التى ستطرح على جدول أعمال اللجنة، حيث من المنتظر أن تنعقد اجتماعات الخبراء يومى 10 و11 يوليو المقبل يليها اللجنة الوزارية، برئاسةة الوزيرة من الجانب المصرى، ومن الجانب الأردنى الدكتور يعرب القضاة، وزير التجارة والصناعة والتموين الأردنى، وتختتم الاجتماعات بعقد اجتماع اللجنة العليا يوم 13 يوليو برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردنى، هانى الملقى.

وتناقش اللجنة زيادة حركة الاستثمارات البينية بين مصر والأردن، ودعوة الشركات الأردنية لتنمية استثماراتها فى مصر فى ضوء الفرص الاستثمارية المربحة، وتعزيز التعاون الاقتصادى ودعمم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط التنمية المستقبلية فى مصر والأردن من أجل تحقيق معدلاتت نمو مرتفعة وتنمية مستدامة.

واستعرض الجانبان الوثائق التى من المنتظر أن يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة، وفى هذا الإطار، أكد سفير الأردن لدى القاهرة أن السوق المصرية تمثل أولوية أولى أمام المستثمر الأردنى، خاصة فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية الأساسية والزراعة، كما أكد حرص بلاده على نجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يسهم فى تعزيز العلاقات بين مصر والأردن فى مختلف المجالات.