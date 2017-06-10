10 فنانين منعوا أبناءهم من التمثيل.. أحدهم خاف على ابنته من «القبلات»

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عالم الفن والتمثيل، كغيره من المهن، له الكثير من المميزات والعيوب أيضًا، ولكن دائما ما يتمنى كل شخص منا الأفضل لأبنائه، ورغم تقبل الكثيرون عمل أبنائهم بهذا المجال؛ فإن بعض الفنانين منعوا أبنائهم من التمثيل لأسباب متعددة، ومن بينهم:

أحمد فلوكس

الفنان أحمد فلوكس يرفض تمامًا انضمام أبنائه لمجال الفن، سواء كانوا بنات أو أولاد، حيث كشف في حوار سابق له بإذاعة "نجوم إف إم"، أنه إذا رزقه الله ببنت فلن يسمح لها بمجرد التفكير في التمثيل، مؤكدًا أنه يرفض نفس الأمر بالنسبة للأولاد.

2- عادل إمام

في عام 2010 واجه الفنان عادل إمام انتقادات لاذعة من صديقاته في الوسط الفني بعد تصريحه بأنه يرفض دخول ابنته سارة عالم الفن، رغم أنها جميلة، وقال في تصريحات صحفية سابقة: "طبيعتي وثقافتي هي التي جعلتني أرفض احتراف ابنتي التمثيل، وأنا من الحلمية وأساسا من المنصورة، فهل سأكون سعيدا عندما أشاهد ممثلا يقبل ابنتي ثم أقول لها بعد انتهاء المشهد "الله البوسة حلوة".





3- صابر الرباعي

رغم أن ابنته تملك صوتًا جميلًا؛ إلا أن الفنان التونسي صابر الرباعي رفض دخول ابنته عالم الفن، وصرّح في عام 2014: "مجال الفن في العالم العربي ليس له ضوابط اجتماعية أو أخلاقية، وليس له مستقبل واضح، وقد عايشنا النهايات المؤلمة والحزينة لعدد من الفنانين الكبار، وهذا ما لا أرضاه لابنتي".

وأضاف: "للأسف الشديد، فإن نظرتنا للمرأة الفنانة في العالم العربي تختلف عن نظرة الغرب لها؛ ففي البلدان العربية، النظرة للمرأة الفنانة هي في الغالب نظرة دونيّة مع الأسف كوسيلة للتسلية فقط".





4- هاني سلامة

أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "ليلة" مع الإعلامية "سمر يسري" في عام 2014، صرّح الفنان هاني سلامة بأنه لن يوافق على دخول ابنته عالم التمثيل، قائلًا: "الفن شغلانة مرهقة ومتعبة بالنسبة للبنت من وجهة نظري"، وأضاف: "في كل مجال يوجد الجيد والسيء، والفن عمومًا في أي بلد عليه عدسات الصحافة والرأي العام، فأي حاجة صغيرة يتم تضخيمها".





5- تامر حسني

مرات كثيرة عبر فيها نجم الجيل تامر حسني عن رفضه دخول ابنته عالم الفن، وقال في تصريحات صحفية عام 2013 إنه يرفض وبشكل تام فكرة دخول ابنته تالية المجال الفني خوفا عليها من "الضغوط والحروب التي يشهدها الوسط الفني باستمرار".

وأثناء حلوله ضيفا ببرنامج "قصة صعود" في عام 2014 عبر فضائية mbc، قال حسني: "المجال أصبح مليئًا بالصراعات التي أخشى عليها منها"، وأضاف: "مواقع التواصل الاجتماعي أيضا جعلت الأمر يزداد سوءا، وأصبحت هناك انقسامات وأخبار خاطئة"، وصرّح بذلك أيضًا أثناء حلوله مؤخرًا ضيفًا ببرنامج "ست الحسن" عبر فضائية "On E"، قائلًا إنه يرفض عمل ابنتيه "تالية" و"أمايا": "خوفا عليهما من التعب والإرهاق الذي عاناه فى بداية مشواره الفني".



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6- وائل جسار

الفنان اللبناني وائل جسار صرّح في أبريل من العام الماضي، أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "سكوب" عبر إذاعة "جرس سكوب إف إم" بأنه يرفض مشاركة ابنته في برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس كيدز"، رغم أنها تتمتع بصوت جميل، ويفضل أن ينصب تركيزها حالياً على دراستها، وأن تفكّر لاحقاً في الأمور الأخرى التي ترغب بالقيام بها، كما قال في تصريحات أخرى أن الفن مهنة متعبة وأن الفنانات تضحين كثيرًا.





7- مي سليم

في عام 2014 قالت الفنانة مي سليم أنها لا ترفض دخول ابنتها عالم الفن ولكن بشروط، حيث أوضحت في تصريحات صحفية: "لا أرفض أن تكون ابنتي فنانة ولكن قد أكون مشفقة عليها مما نعانيه من تعب المهنة، فلا أحب أن تعيش كل هذا التعب ولكني بالتأكيد أحب أن تكون فنانة، وليس شرطاً ممثلة أو مغنية فقد تكون رسامة أو راقصة باليه أو ما شابه، ولكني لن أقف على الإطلاق أمام اختيارها حينما تكبر، ففي النهاية سأترك لها حرية الاختيار ولن أفرض عليها مهنة معينة".

وبعدها بعامين صرّحت سليم: "أرفض تماماً أن تشارك ابنتي في أعمال فنية خلال مرحلة طفولتها، لأنني أريدها أن تنشأ مثل كل الفتيات، وتعيش طفولتها بشكل طبيعي"، وتابعت: "بصراحة لا أتمنى دخول ابنتي مجال الفن في الأساس، لأنها مهنة المتاعب ومليئة بالصعوبات، وما من أمّ تتمنى لابنتها التعب أو أن ترزح تحت الضغوط".



8- غادة عبد الرازق

"روتانا" ابنة الفنانة غادة عبد الرازق لفتت الأضواء كثيرًا في وقت سابق لجمالها، ومع ذلك صرّحت عبد الرازق سابقًا بأنها "لا تريد أن تقحم ابنتها في عالم الفن وتريدها أن تبقى في عالمها الخاص بعيدًا عن الشهرة والأضواء حتى تستطيع أن تعيش حياتها بطريقة طبيعية وتستمتع بها".

9- ياسمين عبد العزيز

رغم أن ابنتها "ياسمين"، التي تحمل نفس اسمها، تلقت عروضًا كثيرة لدخول الفن، إلا أن ياسمين الأم رفضت، وبرّرت بأنها ترفض دخول أي من أبنائها عالم الفن، قائلة: "خايفة يحبوا الحكاية.. فالتمثيل والشهرة لهم بريق لا ينكره أحد، وأنا أرغب في أن يعيشوا حياة هادئة، فعندما تخرج ابنتي لأي مكان عام أؤكد دائما عليها ألا تخبر أحدا أنها ابنتي، وهي تتجنب الحديث في ذلك وتستمتع بوقتها كأي طفلة عادية".



10- وفاء عامر

الفنانة وفاء عامر رفضت مشاركة ابنها "عمر" في أعمال فنية سابقة، ورفضت دخوله عالم الفن، موضحة أنها تخشى عليه حتى من تجربة واحدة، لأنه من الممكن أن يستمتع بها ويحبها ويهوى بعدها التمثيل لأن له متعة خاصة، وهي تريد أن تجعله يعيش طفولته كما هي وأن يستمتع بها بعيدًا عن الكاميرات والأضواء.