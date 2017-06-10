الأوقاف: لا توجد نية لبيع مال الوقف.. وتحصيل المستحقات للمتعثرين بالتقسيط

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إزالة التعديات على أراضي الهيئة.

وقال جمعة، خلال اجتماعه مع مديري مناطق الأوقاف على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، إن المحافظات مستمرة في إزالة التعديات على الأراضي، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين المحافظين ومديري المناطق.

وشدد مختار جمعة على أنه سيتم تقنين أوضاع الراغبين في ذلك ممن اعتدوا على أراضي الوقف بشرط توافر الجدية لديهم، لافتا إلى أن إزالة التعديات تكون على حساب المعتدين.

وأكد وزير الأوقاف، أن هيئة الأوقاف لن تُجبر الأسر المتعثرة في السداد على ترك منازلهم، وإنما ستقوم بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم، لافتا إلى أنه لا يملك أحد بيع مال الوقف إلا في حالة المنفعة العامة.