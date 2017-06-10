أخبار عاجلة

«المحافظين» يشارك في منتدى «أحزاب دول البريكس» في الصين -
«الثروة السمكية» تتهم محافظ بورسعيد بمخالفة تعليمات الرئيس -
إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر في الإسكندرية -
رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أسر شهداء حادث «دير المنيا» -
فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة -
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر -
سمير عثمان حكمًا لمباراة الأهلي والإنتاج -
وزير الرياضة يطير إلى تونس لمؤازرة المنتخب الوطني -
«جمعة ومتعب» يقودان الأهلي أمام الإنتاج -
رسميًّا.. خالد القماش مديرًا فنيًّا لرجاء مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأوقاف: لا توجد نية لبيع مال الوقف.. وتحصيل المستحقات للمتعثرين بالتقسيط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأوقاف: لا توجد نية لبيع مال الوقف.. وتحصيل المستحقات للمتعثرين بالتقسيط

12:41 م السبت 10 يونيو 2017

الأوقاف: لا توجد نية لبيع مال الوقف.. وتحصيل المستحقات للمتعثرين بالتقسيط

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إزالة التعديات على أراضي الهيئة.

وقال جمعة، خلال اجتماعه مع مديري مناطق الأوقاف على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، إن المحافظات مستمرة في إزالة التعديات على الأراضي، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين المحافظين ومديري المناطق.

وشدد مختار جمعة على أنه سيتم تقنين أوضاع الراغبين في ذلك ممن اعتدوا على أراضي الوقف بشرط توافر الجدية لديهم، لافتا إلى أن إزالة التعديات تكون على حساب المعتدين.

وأكد وزير الأوقاف، أن هيئة الأوقاف لن تُجبر الأسر المتعثرة في السداد على ترك منازلهم، وإنما ستقوم بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم، لافتا إلى أنه لا يملك أحد بيع مال الوقف إلا في حالة المنفعة العامة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مختار جمعة يبحث مع قيادات الأوقاف ملف التعديات على أراضي الهيئة

    مختار جمعة يبحث مع قيادات الأوقاف ملف التعديات على أراضي الهيئة

    أخبار
  • جمعة يبحث مع قيادات الأوقاف تنفيذ تعليمات السيسي بإزالة التعديات

    جمعة يبحث مع قيادات الأوقاف تنفيذ تعليمات بإزالة التعديات

    أخبار

  • "جمعة" يبحث مع مديري الأوقاف موقف إزالة التعديات.. غدًا

    أخبار
  • وزير الأوقاف: يجب أن تراعي إعلانات

    وزير الأوقاف: يجب أن تراعي إعلانات "جمع المال" ظروف الحضارية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بعد اختفائها 90 يومًا..

    بعد اختفائها 90 يومًا.. "أمن الشرقية" يُحدّد مكان "العمدة ناهد"أخبار

  • بالصور..

    بالصور.. "علشان فضحها على فيسبوك".. ربة منزل تختطف عشيقها في الغربيةأخبار

  • إنفوجراف| ترتيب القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة في رمضان

    إنفوجراف| ترتيب القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة في رمضانفنون

  • لهذه الأسباب تطلب جمعيات خيرية التبرع بـ

    لهذه الأسباب تطلب جمعيات خيرية التبرع بـ "الورق"فنون

  • خريطة أسعار السيارات موديلات 2017 في سوق تخفيضات شهر رمضان

    خريطة السيارات موديلات 2017 في سوق تخفيضات شهر رمضانسيارات

  • بالفيديو - مواقف مبارك من قطر ودورها في المنطقة

    - مواقف مبارك من قطر ودورها في المنطقةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

بالفيديو.. مرتضى منصور للاعبي سلة الزمالك: «عايزين الدوري والكاس»

نائب وزير الزراعة توضح سبب ارتفاع أسعار البيض.. وتؤكد: 4 إجراءات لمحاربة الغلاء​

نائب وزير الزراعة توضح سبب ارتفاع أسعار البيض.. وتؤكد: 4 إجراءات لمحاربة الغلاء​

لو بنت تعدت على جدتها في مكان عام قدامك.. هتدخل؟ شوف رد فعل المصريين في الموقف ده!

لو بنت تعدت على جدتها في مكان عام قدامك.. هتدخل؟ شوف رد فعل المصريين في الموقف ده!

الري: إصلاح ماسورة مياه في الفيوم تسببت في إنهيار مصرف

الري: إصلاح ماسورة مياه في الفيوم تسببت في إنهيار مصرف