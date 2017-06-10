وزير النقل يشهد توقيع عقد ماكينات وبوابات تذاكر الخط الثالث لمتروالأنفاق

القاهرة- (أ ش أ):

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، توقيع عقد ماكينات وبوابات تذاكر المرحلتين الثالثة والرابعة (ب) من الخط الثالث لمترو الأنفاق بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة تاليس الفرنسية.

وقع العقد من الجانب المصري اللواء طارق جمال الدين، رئيس هيئة القومية للأنفاق، ومن الجانب الفرنسي أليان كومبيت Alain combette مدير التسويق الإقليمي.

وقال وزير النقل، إن إجمالي سعر عقد المرحلة الثالثة يبلغ 20 مليون يورو & 48,5 مليون جنيه مصري، وعقد المرحلة الرابعة يبلغ 4,2 مليون يورو & 22 مليون جنيه مصري، وإن هذه البوابات سيتم تركيبها لعدد 15 محطة من محطات المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بعد إنشائها.

وأوضح الوزير، أن هذه المحطات هي محطات: (ناصر- ماسبيرو– الزمالك - الكيت كات ) المرحلة الثالثة أ، ومحطات ( السودان - إمبابة – البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري – روض الفرج ) المرحلة الثالثة ب ،ومحطات ( التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول العربية – بولاق الدكرور – جامعة القاهرة ) المرحلة الثالثة ج و5 محطات للمرحلة الرابعة (ب) وهى محطات (المستشار هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب– الهايكستب – المستشار عدلي منصور).

وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أن إجمالي عدد البوابات التي تم التعاقد عليها يبلغ 494 بوابة (414 للمرحلة الثالثة و 80 للمرحلة الرابعة (ب) وهي من نوع الباب الدوار وليس الذراع الدوار كباقي المحطات القديمة حيث يتيح ذلك النوع عبور عدد ركاب أكثر بالدقيقة الواحدة (45 راكب بالدقيقة) مقارنة بالنوع السابق (35 راكب بالدقيقة) كما تم التعاقد على 182 ماكينة صرف تذاكر خاصة باستخراج التذاكر المغناطيسية لراكب الرحلة الواحدة والكروت اللاتلامسية للركاب الموسميين (152 للمرحلة الثالثة -30 للمرحلة الرابعة (ب).

وأضاف الوزير أنه لأول مرة فى مصر يشمل العقدين أيضًا على 75 ماكينة صراف آلي خاصة باستخراج التذاكر المغناطيسية لراكب الرحلة الواحدة والكروت اللاتلامسية للركاب الموسميين ولكن بدون صراف حيث يتعامل الراكب مباشرة مع الماكينة (50 للمرحلة الثالثة -25 للمرحلة الرابعة (ب)، و52 وحدة فحص محمولة خاصة بالمفتشين لتطبيق الغرامات والتحكم في تسريب الإيراد، وعدد 22 من وحدات التحكم بالمحطات (17 للمرحلة الثالثة – 5 للمرحلة الرابعة (ب) مضيفا أن هذه الوحدات خاصة بالتحكم و مراقبة المعدات المذكورة أعلاه وتكون متصلة بوحدة التحكم الرئيسية.​