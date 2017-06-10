ضبط 6 أطنان "سناكس" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

داهمت قوات الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، اليوم السبت، مصنعًا غير مرخص لإنتاج المقرمشات بمركز أبو النمرس.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن صاحب مصنع لإنتاج المقرمشات يستخدم مستلزمات إنتاج من الزيوت ومكسبات الطعم غير صالحة للاستهلاك.

وبالعرض على اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أمر بتحرك مأمورية لمداهمة المصنع، حيث تمكنت قوة بالتنسيق مع قسم شرطة أبو النمرس بقيادة العميد خالد كامل، من ضبط المدير المسؤول، ونحو 6 أطنان مقرمشات فاسدة.

وكشفت تقرير مفتش الأغذية، أن الزيت المستخدم في التصنيع سبق استخدامه في مصانع الشيبسي، وأنه يسبب الإصابة بالسرطان لوجوب استخدامه في الأغراض الصناعية.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.