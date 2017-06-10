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صناعة البرلمان توجه سؤالا لرئيس الحكومة بسبب مخالفات "ابنى بيتك"

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مصراوي Masrawy

صناعة البرلمان توجه سؤالا لرئيس بسبب مخالفات "ابنى بيتك"

12:05 م السبت 10 يونيو 2017

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أحمد سمير

كتب- نشأت حمدي:

وجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أحمد سمير، سؤالا برلمانيا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، والمهندس شريف مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخصوص مشروع "ابنى بيتك".

وعدد النائب أحمد سمير في سؤاله الذي قدمه إلى على عبد العال رئيس البرلمان، عددا كبير من شكاوى مالكي وحدات مشروع "ابنى بيتك" التي وردت إليه، وتحديدا قطاع المشروع بمدينة 6 أكتوبر، وتتلخص تلك الشكاوى في عدم اكتمال المرافق الخاصة بالمشروع حتى الآن.

وقال إنه بالبحث في أبعاد الموضوع تم التوصل إلى أن المشكلة بدأت حين أعلنت الدولة منذ ما يقرب من 10 سنوات عن فتح باب التقديم بالمشروع واستلام الشباب لقطع الأراضي كنوع من أنواع الدعم من قبل الدولة.

وتابع رئيس لجنة الصناعة، أن الحكومة سلمت ما يقرب من 42 ألف قطعة بالقطاع المذكور على أن يقوم الشباب بتحمل تكلفة البناء كاملا وتقوم الدولة بتحمل تكلفة إدخال المرافق من صرف ومياه وكهرباء ورصف وإنارة، شريطة أن يبدأ الشباب الحاصلين على تلك الأراضي عملية البناء خلال فترة زمنية بحد أقصى عام، وألا ستقوم الدولة باسترداد الأراضي مرة أخرى ممن لم يلتزموا بذلك الشرط.

وقال النائب أحمد سمير، إن عددا كبيرا من الشباب قاموا ببناء وحداتهم السكنية انتظار لبدء الدولة في تنفيذ عملية إدخال المرافق للمشروع، ولكن هذا ما لم يحدث منذ ما يقرب من 7 سنوات.

وأضاف: أصبح المشروع مستباحا للخارجين عن القانون وواضعي اليد في الاستحواذ على عدد من تلك الوحدات، وفرض الإتاوات، وبسط أساليب البلطجة على أصحابها الأصليين، وذلك نتيجة غياب الرقابة بشكل تام على المشروع من جانب الجهات المعنية.

وسأل رئيس لجنة الصناعة الحكومة، لماذا لم يتم تنفيذ خطة المرافق الخاصة بالمشروع خلال تلك الفترة الكبيرة وحتى تاريخه؟ وما الخطة والاستراتيجية الزمنية التي تنوي الحكومة انتهاجها لحل هذه الأزمة والمحافظة على حقوق الشباب؟ مشددا على ضرورة أن يتم الرد على السؤال كتابيا.

 

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